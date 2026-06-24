8.000 mAh Bataryalı Telefon Yolda! Güçlü İşlemci ve 144Hz Ekranı Var

iQOO'nun yeni telefonu Neo 11S'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Neo 11S'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

iQOO Neo 11S'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Parmak İzi Sensörü: Bulunacak.

Bulunacak. Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

iQOO Neo 11S'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Neo 11S, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz şeklinde Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek fazlasıyla için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO Neo 10'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4400 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 4400 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

iQOO Neo 11S'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500s işlemcisi, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı 90 FPS'te aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Bu işlemcinin POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. Neo 10'da ise Snapdragon 8s Gen 4 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

iQOO Neo 11S'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Neo 11S, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada Neo 10'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde de 120W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

iQOO Neo 11S Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 11S'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Neo 11, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO Neo 11S Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Neo 11S'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. iQOO Neo 11S'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO Neo 11S'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 11 için 2.699 yuan (18.494 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Neo 11S'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.800 yuan (19.186 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 38 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Neo 11S'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada telefonun suya dayanıklı olduğunu da belirteyim. Bu önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.