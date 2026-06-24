Çok Güçlü İşlemcili Oyun Tableti Geri Sayımda! Ekranı Yağ Gibi Kayacak

Nubia'nın oyun odaklı yeni tableti Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'yu çok yakında tanıtacak. Modelin daha önce tasarımı ve tanıtım tarihi paylaşılmıştı. Son gelişmeler ise cihazın ekranıyla ilgili bazı teknik detayları ortaya koyuyor. İşte Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'nun ekran özellikleri!

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nubia paylaştığı son tanıtım posteriyle Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'nun 185Hz yenileme hızlarını destekleyeceğini doğruladı. Bir önceki nesil RedMagic Tablet 3 Pro'da 165Hz tazeleme hızlarını bulunuyordu. Bu da tabletin menü geçişlerinde, oyunlarda ve aynı zamanda web sayfası kaydırmalarında çok daha akıcı bir ekran deneyimi sunacağı anlamına geliyor.

Ek olarak tablette 9 inç büyüklüğünde OLED bir ekran kullanılacak. OLED paneller renk canlılığı konusunda LCD ekranlardan daha başarılı diyebiliriz. Aynı zamanda bu tür panellerde siyah renkleri grileşmesi gibi sorunlar da yaşanmıyor. Şu an için cihazın ekran çözünürlüğü paylaşılmasa da geçmiş raporlara göre 1504 x 2400 piksel çözünürlüğü desteklemesi ihtimaller dahilinde.

Genel bir karşılaştırma yaparsak selefinde 9,06 inç boyutlarında, 165Hz tazeleme hızına ve 1504 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip OLED bir ekranla gelmişti. Yeni model bu özelliklerin büyük bir kısmını korusa da ekran yenileme hızları gibi detaylarda daha iyi performans sunacak gibi görünüyor.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9 inç

9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1504 x 2400 piksel

1504 x 2400 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Soğutma Sistemi: Aktif Soğutma Fanı

Aktif Soğutma Fanı RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8300 mAh

8300 mAh Şarj Hızı: 80W

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro 30 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, fiyatını ve tasarımını birinci ağızdan öğreneceğiz. Öte yandan bu tanıtımın Çin'de yapılacağını belirtelim. Cihazın daha ileri bir tarihte diğer ülkelerde de kullanıma sunulabilir.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Maalesef şu anda Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'nun ne kadardan satılacağını bilmiyoruz. Ancak Red Magic Tablet 3 Pro'nun 499 dolarlık bir fiyatla satışa çıktığını biliyoruz. Bu da güncel dolar kuruyla 23.200 TL seviyelerine karşılık geliyor. Tabii fiyat gibi konularda en doğru bilgi için şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air gibi modeller satılıyor. Yani şirket ülkemizde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bunların arasında Red Magic Tablet 3 Pro yok. Bu nedenle çok yüksek ihtimalle Red Magic Gaming Tablet 5 Pro da selefi gibi ülkemizi pas geçebilir.

Editörün Yorumu

Mobil oyun oynamayı fazlasıyla seven bir kullanıcı olarak Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'yu heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Özellikle cihazın 185Hz yenileme hızlarına desteklemesi bence çok önemli bir gelişme. Zira benim için ekran akıcılığı çok önemli. Yeni model bu kapsamda tabiri caizse yağ gibi akan bir ekranla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.