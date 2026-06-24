16 GB RAM'li vivo X Fold 6 Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

vivo, X Fold 6 isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Katlanabilir telefonun bazı özellikleri belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. X Fold 6 ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada telefon 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri de yer alacak.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500 Super Edition

Dimensity 9500 Super Edition RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Ana Kamera: 200 MP 1/1.4 inç

200 MP 1/1.4 inç Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

vivo X Fold 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo X Fold 6'da Dimensity 9500'ün Super sürümü bulunacak. Bu özel sürüm daha önce hiçbir telefonda kullanılmadı. Bu sebepten dolayı Super sürümünün oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 9500'ün standart sürümü, yarış türündeki CarX Street ve aksiyon RPG türündeki Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500'ün standart sürümüne sahip mobil cihazlarda ayrıca battle royale türündeki PUBG Mobile, online FPS oyunu Call of Duty Mobile ve yarış türündeki Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir.

Söz konusu işlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin vivo X300 Pro, vivo X300 ve OPPO Find X9 Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

vivo X Fold 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

X Fold 6'nın arka yüzeyinde üç adet kamera yer alacak. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ana kamerada 1/1.4 inç inç büyüklüğünde bir sensör yer alacak. Bu sensör, fazla ışık alabilecek. Bu sayede düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo X Fold 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra gneiş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

vivo X Fold 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, katlanabilir telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse X Fold 5'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde 80W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6, 26 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X Fold 5, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 6'nın 9 bin 999 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 68 bin 522 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 139 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X Fold 6'nın katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Katlanabilir telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihazın ayrıca kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.