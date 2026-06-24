Güçlü İşlemciye Sahip Galaxy Watch Ultra 2'nin Tasarımı Sızdı

Samsung'un uzun bir zamandan beri beklenen akıllı saati ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Galaxy Watch Ultra 2 olarak adlandırılan modelin bütün görselleri sızdırıldı. Bununla birlikte serinin bir sonraki modelinde tasarım açısından ne tür farklılıkların olduğu hakkında bilgi edinmek mümkün hâle geldi.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görsellere göre Samsung Galaxy Watch Ultra 2, tasarım bakımından büyük ölçüde bir önceki model Galaxy Watch Ultra'ya bağlı kalacak. Nasıl ki önceki modelde oval köşelere sahip bir kare çerçeve tercih edilmişse bu tarz yeni modelde de devam edecek. Öte yandan en az iki renk seçeneği olacak. Bunlardan biri siyah, diğeri ise yeşil.

Arka tarafta da cihaz hakkında önemli ipuçları mevcut. Öyle ki kasanın üzerinde 47 mm yazıyor. Bu da saatin 47 mm'lik boyut seçeneğine sahip olacağını gösteriyor. Öte yandan 10 ATM suya dayanıklılık, LTE, GPS ve safir kristal koruma gibi özelliklere de işaret ediliyor.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Suya Dayanıklılık: 10 ATM

10 ATM İşlemci: Snapdragon Wear Elite

Snapdragon Wear Elite Ekran Koruma Teknolojisi: Safir kristal koruma

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Qualcomm'un 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıttığı Snapdragon Wear Elite, giyilebilir cihazlara özel olarak tasarlanan bir işlemci. Yapay zeka odaklı geliştirildi. Snapdragon W5+ Gen 2'ye göre çok daha iyi performans sağlarken pil ömrü de yüzde 30 daha uzun oluyor. 12 TOPS (Saniyede Trilyon İşlem) gücüne sahip, 2 milyar parametrelik modeli destekleyen özel Hexagon NPU içeriyor. Böylece çok adımlı işlemlerde oldukça etkili bir iş çıkarabiliyor. Özellikle gelişmiş sağlık takibi konusunda ciddi faydasını görebiliriz.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Suya Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, 10 ATM su dayanıklılığına sahip. Bu, akıllı saatin el yıkama, temiz havuzda kullanma gibi amaçlarla tercih edilebileceğini gösteriyor. Ama profesyonel dalışlar için yetersiz kalacaktır. Ayrıca marka açıkça belirtmediği sürece sıcak suya maruz bırakmaktan da kaçınmakta fayda var.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Tanıtımı Ne Zaman?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxt Watch Ultra 2, 2026 yılının Temmuz ayında tanıtılacak. Marka, bu modelin yanı sıra Galaxy Watch 9'u da kullanıcıların beğenisine sunacak. İki modelin tanıtımının aynı döneme denk gelmesi, özellik bakımından benzerlik taşıyacaklarının düşünülmesine neden olabilir ama Galaxy Watch 9'da Qualcomm'un yeni işlemcisi değil, Exynos W1000 tercih edilecek.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Türkiye'ye Gelecek mi?

Samsung, giyilebilir cihaz konusunda Türkiye'ye önem veren markalar arasında konumlanıyor. Kaldı ki Galaxy Watch Ultra da şu an Türkiye'de satılıyor. O yüzden serinin yeni modeli Galaxy Watch Ultra 2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali oldukça yüksek. Eğer planlarda değişikliğe gidilmezse yakında tanıtılıp siparişler alınmaya başlanabilir.

Editörün Yorumu

Görünüşe göre Samsung Galaxy Watch Ultra 2, tasarım açısından çok ciddi bir değişiklik içermeyecek. Asıl farkını işlemci tarafında ortaya koyacak. Snapdragon Wear Elite sayesinde inanılmaz yüksek bir performans gösteren akıllı saate kavuşacağız. Büyük bir olasılıkla sağlık tarafında ciddi artılarını göreceğiz.