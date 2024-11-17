Google, Yeni Pixel Tablet 2'yi Yakında Piyasaya Sürecek: İşte Özellikleri

Son yıllarda Android işletim sistemiyle birlikte akıllı telefon, kulaklık ve saat gibi ürünler de geliştiren Google cephesinde yeni bir tablet modelinin sesleri yükseliyor. Dev şirketin çok yakında merakla beklenen Pixel Taablet 2 modelini yakında piyasaya süreceği söyleniyor. Peki yeni ne gibi özellikleri beraberinde getirecek? Detaylar haberde.

Google Pixel Tablet 2 Özellikleri

Akıllı telefon modelleri ile birlikte tabletleriyle de sektörde adını duyurmayı hedefleyen Google, yakın zamanda Pixel Tablet 2'yi görücüye çıkaracak. Daha öncesince ortaya atılan iddialara göre yeni tablet, özellikle iş ve günlük kullanım için tasarlanırken, verimlilik alanında öne çıkacak.

10.95 inç boyutunda bir ekran ile gelmesi beklenen yeni cihazın Google'ın Tensor G4 veya Tensor G5 işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Android 15 veya yetişebilirse Android 16 işletim sistemini kullanacak yeni tabletin güncelleme tarafında 7 yıl boyunca Google desteği de alacağı söyleniyor.

Aktarılanlara göre yeni Pixel Tablet 2, yeni bir klavye kılıfı ile birlikte satışa sunulacak. Söz konusu kılıf, cihazda yer alan pogo bağlantıları sayesinde oldukça kolay ve sorunsuz şekilde tablete bağlanabilecek. Tasarım alanında selefi ile benzer bir çizgiyi benimseyeceği söylenen tabletin, 499 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alması muhtemel.

Peki siz Google Pixel Tablet 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...