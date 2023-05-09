Google'ın Yeni Pixel Watch Akıllı Saatinin Adı Belli Oldu: Yarın Tanıtılacak!
Google'ın yarın gerçekleşecek I/O etkinliğinde yeni Pixel Watch'ı tanıtacağı belli olurken, akıllı saatin adı da ortaya çıktı. İşte detaylar!
Google, yarın gerçekleşecek I/O etkinliğinde bazı büyük duyurular yapmaya hazırlanıyor. Haberlere göre aralarında merakla beklenen Pixel Fold tablet ve bütçe dostu bir telefonun da bulunduğu bir dizi heyecan verici yeni ürünün tanıtılması bekleniyor.
Pixel akıllı telefon ailesinin hayranları da bazı etkileyici yükseltmelere sahip olacağı söylenen Pixel 8 akıllı telefon ikilisinin piyasaya sürülmesini merakla bekliyor.
Ancak tüm bunlar dışında akıllı saat severler için belki de en heyecan verici haber Pixel Watch 2'nin beklenen çıkışı. Şu anda ayrıntılar çok az ancak yeni saatin önceki modelden daha iyi özelliklere, daha fazla özelliğe ve daha iyi pil ömrüne sahip olacağı doğrulandı.
Pixel Watch 2, Yarın I/O Etkinliğinde Tanıtılacak
Şimdi ise yeni bir sızıntı, yeni saatin resmî olarak "Pixel Watch 2" olarak adlandırılacağını öne sürüyor.
Pixel Watch 2'nin ne tür yükseltmeler ve yeni sunacağı özellikler konusunda hâlâ pek çok spekülasyon var. Bazıları çok daha hızlı ve güçlü bir işlemci beklerken, bazıları ise daha ince çerçeveler ve daha geniş bir sağlık izleme araçları seti için sabırsızlanıyor.
Durum ne olursa olsun, Pixel markasının hayranları, birinci nesil Pixel Watch'a kıyasla önemli bir sıçrama umuyor.
Google'ın en son ürün ve teknoloji serisini tanıtacağı 2023'teki I/O konferansında tüm gözler Pixel Watch 2'de olacak. Peki sizce Pixel Watch 2 beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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