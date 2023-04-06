Samsung'dan Apple'a Karşı Hamle: Galaxy Watch 6'nın Ekranında Önemli Değişiklik!

Samsung'un söylentilere göre Galaxy Watch 6, seriye bazı önemli tasarım değişiklikleri getirebilir. Bu seferki haber, cihazın saat yüzünün ekran boyutunu artırmak için daha küçük bir çerçeveye sahip olacağı yönünde.

Galaxy Watch 6'nın Ekranı Önemli Ölçüde Büyültülebilir

Bu bilgi, Galaxy Watch 6'nın ekran boyutunun Galaxy Watch 5'in ekranına kıyasla daha büyük olacağını iddia eden Twitter kullanıcısı Ice Universe'den geliyor. Sonuç olarak, çözünürlük daha "iyileştirilecek" ve daha iyi bir "ekran oranı" elde edilecek. Twitter'da daha iyi performans gösteren bir Pro versiyonunun da olup olmayacağı sorulduğunda Ice Universe, Galaxy Watch 6 Classic modelinin olacağını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

"Bir inçin 700/1'i gerçekten bu kadar büyük bir etki yaratır mı?" diye merak ediyor olabilirsiniz ancak esasında bir bakıma öyle. Ne de olsa daha büyük ekranlar daha kolay etkileşim anlamına geliyor.

Akıllı Saatlerin Geçmişi ve Ekran Boyutları

Ayrıca Samsung'un Apple'ın ekranına yaklaşmak istediğine dair iddialar da var. Örneğin Apple Watch 6 ile 2021'in Watch 7'sini karşılaştırırsanız, her iki cihazın da en azından dâhili olarak temelde aynı olduğunu fark edeceksiniz. Aralarındaki en büyük fark, Apple Watch 6'nın 1,78 inç ekranına kıyasla Apple Watch 7'nin 1,9 inç ile %20 daha büyük bir ekrana sahip olması (Apple Watch 8 de 1,9 inç ekrana sahip). Nispeten küçük bir fark olsa da ikisini yan yana karşılaştırdığınızda Watch 7'nin ekranının belirgin şekilde daha büyük olduğunu ve uygulamaların daha rahat konumlandırıldığını fark ediyorsunuz.

Kabul etmek gerekir ki iki Apple Watch arasındaki boyut farkı, iddia edilen Galaxy Watch artışından daha büyük ancak yine de potansiyel olarak iyi bir yükseltme ve daha iyi çözünürlüğe sahip olmanızı sağlar. Burada kullanıcıların en önemli endişesi pil ömrü ancak Samsung'un bunun için bir çözümü olabilir. Son raporlara göre Galaxy Watch 6, daha fazla güç tüketen ekranı beslemek için 300 mAh ya da 425 mAh bir pile sahip olacak.

Diğer tasarım değişikliklerine gelirsek Ice Universe, Şubat ayında Galaxy Watch 6'nın Google Pixel Watch'a benzer kavisli bir cam ekrana sahip olacağını belirtmişti.

Samsung, şu ana kadar yeni akıllı saati hakkında resmî bir açıklama yapmadı ancak saati Ağustos ayında tanıtması bekleniyor.