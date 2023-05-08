Amazon Yanlışlıkla Pixel Tablet'in Çıkış Tarihini ve Fiyatını Açıkladı

Yaklaşan Pixel Tablet ile ilgili bazı önemli bilgiler bugün Amazon'un Japon sitesi tarafından yanlışlıkla sızdırıldı. Google, Pixel ekosistemini genişletmeye çalışırken yeni tablet de Pixel Watch, Pixel Buds ve elbette Pixel telefonlara katılıyor.

Google tarafından ilk kez geçen yılki Google I/O geliştirici konferansında ön gösterimi yapılan tabletin bu yılki konferansta Pixel Fold, Pixel 7a ve yeni Sky Blue Pixel Buds A Serisi cihazlarla birlikte tanıtıldığını görmeyi bekliyoruz.

Amazon Japonya'nın yanlışlıkla yayınladığı (ve kaldırdığı) Pixel Tablet sayfasına göre Pixel Tablet, Japonya'da Hazel ve Porselen renklerinde satışa sunulacak. 79,800 Yen'lik fiyat, mevcut döviz kurlarına göre 592 doların biraz altına denk geliyor. Sayfada ayrıca Pixel Tablet için planlanan çıkış tarihinin 20 Haziran 2023 olduğu belirtiliyor. Bu tarih Pixel Fold'un söylentilere göre 27 Haziran olan çıkış tarihinden bir hafta öncesine denk geliyor.

Amazon Japonya Pixel Tablet Görüntüleri

Porselen varyantının (beyaz olan) model numarası GA04750-JP olarak belirtilirken, tire işaretinden sonra gelen "JP"nin Google'ın Japonya için kullandığı ülke kodu olduğunu varsayıyoruz. Hazel varyantı stokta yok olarak listelenmiş olsa da cihaz henüz resmî olarak duyurulmadığı için bu şekilde olabilir.

Pixel Tablet'in 1600 x 2560 çözünürlüklü 10.9 inç ekrana sahip olması ve cihazın Google Tensor 2 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Bu, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya güç veren işlemcinin aynısı ve yakında duyurulacak olan Pixel 7a orta seviye modelinde de kullanılması bekleniyor. En son söylentilere göre tablet 8 GB RAM taşıyacak ve depolama seçeneklerinin 128 GB/256 GB olması bekleniyor. Bunun yanı sıra tablet Android 13 işletim sistemiyle gelecek.

Yanlışlıkla yayınlanan Amazon Japonya sayfası, Pixel Tablet'in tableti akıllı bir ekrana dönüştüren şarjlı bir hoparlör yuvasıyla birlikte geleceğini de ortaya koyuyor.

Peki sizin Pixel Tablet'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.