Google, Yeni Reklam Filminde Yine iPhone'la Dalga Geçti! (Video)

Mobil teknoloji alanında iPhone'un hemen hemen her rakibinin hedefi haline geldiğine sıkça şahitlik ediyoruz. Samsung'un her reklamında gizlice veya alenen iPhone'u hedef haline aldığına artık alıştık. Şimdi bu kervana diğer bir teknoloji devi Google da katılıyor.

Bir süredir Apple ile rekabetini artıran ve fırsat buldukça dalga geçen Google, YouTube'da #BestPhonesForever başlıklı reklamıyla dikkatleri üzerine çekti. Google, Galaxy 24'ün de ardından Pixel 7 ve 8 modellerine de gelen Circle to Search özelliğinin iPhone'da olmaması ile dalga geçiyor.

Google'ın Beğeni Toplayan Yeni Reklamı

Reklamda bir salonun orta sehpası üzerinde duran iki telefon görüyoruz. Bunlardan biri Google Pixel 8 Pro diğeri de Pro serisinden olduğu belli olan bir iPhone modeli. Pixel 8 Pro'nun iPhone'a "Senin evine ne oldu?" demesiyle başlayan reklam filminde evin her yerinin kırmızı bir daire içine alındığı gözden kaçmıyor.

Doğrudan iPhone'da Circle to Search özelliği olmamasıyla dalga geçildiği reklam, izleyenlerin beğenisini topladı. S24'ün tanıtıldığı zaman da herhangi bir şey daire içine alındığında telefon hızlı bir şekilde arama gerçekleştirdiğini ve kullanıcıya arama sonuçlarını listelediğini görmüştük.

iPhone'lara bu özelliğin ilerleyen dönemde gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak iPhone'ların iOS 18 ile birlikte yapay zeka özelliklerine daha fazla hakim olacağını biliyoruz. Bakalım Google'ın bu reklam hamlesinden sonra Apple'dan nasıl bir cevap gelecek.

Google'ın YouTube'da Yayınladığı Reklam