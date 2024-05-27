Google Yeni Reklamında Yine Yapacağını Yaptı: iPhone ve Pixel Telefonlar Aile Yemeğinde! (Video)

Google, en son tanıttığı ve piyasaya sürdüğü telefon modellerinin ön planda olduğu bir reklam filmi yayınladı. #BestPhonesForever serisine bir yeni reklam filmini daha ekleyen şirket, Pixel telefonlar ile iPhone'ların dost olduğunu da göstermiş oluyor.

Akıllı telefon rekabetine eğlenceli bir bakış açısı getiren ve iPhone'larda olmayan özelliklerin Pixel telefonlarda olduğunu komik bir şekilde dile getiren şirket, bu reklamında bir aile yemeği konseptiyle karşımıza çıkıyor.

iPhone ve Pixel Telefonlar Aile Yemeğinde

Google ve Apple arasında yapay zeka temelli bir anlaşma olduğunu zaten biliyoruz. Her iki şirketin de ortak çalışmalar üzerinde ilerlediği bu dönemde Google yeni bir reklam filmi yayınladı.

#BestPhonesForever reklamları ile iPhone ve Pixel telefonlar arasındaki farklılıkları eğlenceli bir şekilde aktaran Google, bu sefer iPhone'larda Audio Magic Eraser özelliğinin olmamasını komik bir şekilde ele aldı.

Reklamda da görüldüğü üzere Pixel 8 Pro'nun bu özellik sayesinde dikkat dağıtan sesleri azaltmak için Google yapay zekasını kullandığını komik bir şekilde dile getiriyor. Baba rolündeki iPhone'un Baba Pixel'den torna makinesinin sesini kaldırıp kaldıramayacağını bile soruyor ve Pixel 8 Pro yeneklerini göstermeye başlıyor.

Serinin 18. reklam filmi olarak karşımıza çıkan videoya gelen olumlu yorumlar #BestPhonesForever serisinin devam etmesi yönünde oldu.