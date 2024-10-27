Google, Bilgisayardaki Tüm İşlerinizi Sizin Yerinize Yapabilen Yeni Bir Yapay Zeka Aracı Geliştiriyor!

Yapay zeka dünyasının önemli oyuncularından Google, kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni bir proje ile gündeme geldi. İddilara göre şirket, kullanıcıların bilgisayarını onlar yerine kullanıp birtakım görevleri yerine getirebilen yeni bir yapay zeka aracı için kolları sıvadı. Detaylar haberde.

Google'ın Yeni Yapay Zeka Aracı Jarvis, Bilgisayardaki Günlük İşlerinizi Sizin Yerinize Yapacak

Son yıllarda sık sık yeni yapay zeka ürünleriyle gündeme gelen Google, son olarak sektörde eşine az rastladığımız bir proje ile birlikte tekrardan konuşulmaya başlandı. Sektörel kaynaklardan edinilen yeni bilgilere göre, şirketin "Project Jarvis" olarak adlandırılan yeni yapay zeka projesi, kullanıcıların internetteki basit ve günlük görevlerini yapay zeka teknolojisine yaptırmasına imkan tanıyacak.

Firmanın yeni geliştirdiği Jarvis, bir başka deyişle kullanıcıların bilgisayarını ele geçirip internet üzerinden kullanıcıların isteklerini yerine getiren yapay zeka destekli bir asistan rolü üstlenecek. Bu sayede kullanıcılar, internette alışveriş yapma, bilet rezervasyonu ayarlama ve hatta detaylı araştırmalar yapma gibi bazı günlük işlemleri direkt olarak Jarvis'e atayıp, bu görevleri bilgisayara dokunmadan gerçekleştirebilecek.

Gelecekte Google Gemini modelinin bünyesi altında çalışacak Jarvis'in, şuanda küçük bir geliştirici grubu tarafından test edildiği ve yalnızca Google Chrome altyapısı üzerine geliştirildiği bildiriliyor. Google'ın yeni yapay zeka aracını bu yılın aralık ayında resmi olarak duyurmasını bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Jarvis gibi yapay zeka araçları sahip olduğu yetenekleri nedeniyle geleceğimiz için tehdit arz ediyor mu? Yorumlarda buluşalım...