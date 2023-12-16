Google’ın Yeni Yapay Zeka Asistanı: Pixie Akıllı Telefonlara Gelecek!

Google yeni bilgilere göre Pixel serisi akıllı telefonları için geliştirdiği yapay zeka tabanlı asistanı Pixie'yi duyurdu.

Google'un Yeni Asistanı Pixie, Sesli İletişimde Çığır Açacak!

Pixie özellikle sesli iletişim konusunda gelişmiş özelliklere sahip olacak ve iddiaya göre önümüzdeki yıl çıkacak Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinin merkezinde yer alacak. Bu yeni yapay zeka asistanı Gemini temelinde hazırlandığı söylenen ve yüksek bilgi alma ve verme performansı vaat eden özelliklere sahip olacak.

Pixie başlangıçta Pixel telefonlara özgü olacak ancak ilerleyen dönemde tüm Android telefonlara getirilmesi planlanıyor.

Maalesef Google'ın hala Pixel serisi akıllı telefonları Türkiye'de resmi olarak satışa sunmaması nedeniyle Pixie'nin Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

Google'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu Gemini yapay zeka modeli üç farklı seçeneği olan Ultra, Pro ve Nano ile dikkat çekiyor. Bu modeller arasında en üstün performansı sunan Gemini Pro dünya genelinde 180'den fazla ülkede ve bölgede kullanılabilir.

Gemini Pro metni girdi olarak kabul edip çıktı üretebilmesinin yanı sıra metin ve görüntüleri birleştirerek çıktı üretebilen özel bir Gemini Pro Vision uç noktasını içeriyor.