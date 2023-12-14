TikTok'u Kasıp Kavuran İki Yeni Yapay Zeka Efekti: Nedir, Nasıl Yapılır?
TikTok'ta yapay zekâ destekli son dönemi kasıp kavuran iki yeni efekt büyük rağbet görüyor. İşte o efektler ve detaylar!
TikTok kullanıcılarına zaman zaman bir dizi yeni filtre ve efekt seçeneği sunuyor fakat bunlardan ikisi son dönemde yepyeni bir furya başlattı.
Yapay zekâ artık hayatımızın her yerinde ve yapay zekâların yapabildiği şeyler son dönemde TikTok'ta da büyük ses getirdi.
TikTok Tamamlama Efekti
Bahsi geçen bu iki efektten ilki 'TikTok Tamamlama Efekti' olarak geçiyor. Hazırladığınız TikTok videosunda kullandığınız görsel bu efekt sayesinde adından da anlaşılacağı gibi tamamlanıyor.
Özellikle çoğu zaman kırpılmak zorunda kalınan ya da daha geniş açıdan elde edilmek istenen görseller için oldukça başarılı çalışan efekt şu anda TikTok'da büyük popülerlik yakalamış durumda.
@bariskaraa61 Çok iyi değil mi ??#fyp ♬ The Sound of Your Fear slowed - Ghost Experiences
@alpercnaydn
Yapay zeka ile fotoğraf tamamlama efsane bir efekt olmuş😳👍😁♬ Alırım Aklınızı - Froifox & ENBYAENGN & Canı Cebinde
@essytur
herkesn fotolarını on numara tamamlayan efektin bizimkine muamelesi♬ som original - W&K
Toon Filtresi
TikTok'ta furya hâline gelen bir diğer efekt ise esasında TikTok üzerinden yapılmıyor.
Remini'nin son dönemin popüler efektlerinden biri olan ve yüklediğiniz fotoğraflara daha stilize bir görünüm kazandıran Toon filtresi adındaki bu efekt, TikTok'u da kasıp kavurdu.
@zeynepakkaya.1 #CapCut ♬ Yansıma - Derya Uluğ & Asil Gök
TikTok Keşfet Saatleri Neler? Keşfete Düşme 2023
TikTok keşfet saatleri, popüler sosyal medya platformunda daha fazla etkileşim almak isteyen kullanıcılar için büyük bir öneme sahiptir çünkü Keşfet bölümünde yer alan gönderiler, daha fazla kişi tarafından görüntülenir.
Peki siz bu efektler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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