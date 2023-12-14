TikTok'u Kasıp Kavuran İki Yeni Yapay Zeka Efekti: Nedir, Nasıl Yapılır?

TikTok kullanıcılarına zaman zaman bir dizi yeni filtre ve efekt seçeneği sunuyor fakat bunlardan ikisi son dönemde yepyeni bir furya başlattı.

Yapay zekâ artık hayatımızın her yerinde ve yapay zekâların yapabildiği şeyler son dönemde TikTok'ta da büyük ses getirdi.

TikTok Tamamlama Efekti

Bahsi geçen bu iki efektten ilki 'TikTok Tamamlama Efekti' olarak geçiyor. Hazırladığınız TikTok videosunda kullandığınız görsel bu efekt sayesinde adından da anlaşılacağı gibi tamamlanıyor.

Özellikle çoğu zaman kırpılmak zorunda kalınan ya da daha geniş açıdan elde edilmek istenen görseller için oldukça başarılı çalışan efekt şu anda TikTok'da büyük popülerlik yakalamış durumda.

Toon Filtresi

TikTok'ta furya hâline gelen bir diğer efekt ise esasında TikTok üzerinden yapılmıyor.

Remini'nin son dönemin popüler efektlerinden biri olan ve yüklediğiniz fotoğraflara daha stilize bir görünüm kazandıran Toon filtresi adındaki bu efekt, TikTok'u da kasıp kavurdu.

Peki siz bu efektler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.