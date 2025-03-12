Google Bu Ürünüyle Gelecekte Apple'a Rakip Olcak!

Bugünlerde daha çok ABD'de açılan büyük rekabet davası ve tabii ki her geçen gün daha da gelişen Gemini isimli yapay zeka modeliyle gündeme gelen Google ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin son dönemde uzun bir süredir sessizliğini koruduğu sanal gerçeklik sektörüne büyük yatırımlar yapmaya başladığı ortaya çıktı.

Güvenilir kaynakların haberine göre firma, yakın bir tarihte Apple'ın da çalışmalara başladığı akıllı gözlük pazarı için yeni bir ürün geliştirmeyi hedefliyor olabilir.

Google, Yeni Akıllı Gözlüğü İçin Bir Göz Tak

ip Şirketini Satın Aldı

Son dönemde yapay zeka ile birlikte sanal gerçeklik teknolojisine de yatırım yapmaya başladığı söylenen Google'ın, bir süredir Samsung ile beraber yeni bir sanal gerçeklik başlığı üreteceği konuşuluyordu. Kısa bir süre önce gündeme gelen yeni haberler ise firmanın bu alanda yaptığı yatırımlara bir yenisini daha eklediğini ve tekrardan akıllı gözlük pazarına dönüş yapabileceğini işaret ediyor.

Aktarılanlara göre teknoloji devi, göz takip teknolojisine odaklanan Kanadalı AdHawk Microsystems şirketini 115 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. Bundan kısa bir süre önce, firma HTC'nin sanal gerçeklik birimini de 250 milyon dolara satın almıştı.

Şirkete yakın kaynaklara göre, bu yatırımlar Google'ın geliştireceği yeni bir akıllı gözlük modelinin habercisi olabilir. Zira firma, yakın zamanda düzenlediği lansman ve tanıtım etkinliklerinde rafa kaldırdığı Google Glass projesinden sonra tekrardan akıllı gözlüklere odaklandığının sinyallerini veriyordu. Son dönemde yapılan yatırımlar, firmanın gerçekten de böyle bir planı olduğunu doğruluyor desek yanlış olmaz.

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