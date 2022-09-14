GoPro Hero 11 Black ve Hero 11 Black Mini Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Gerçekleştirilen tanıtımla beraber GoPro Hero 11 Black ve Hero 11 Black Mini özellikleri ve fiyatları belli oldu. GoPro'nun yeni aksiyon kamera modelleri, sahip oldukları şık tasarım ve donanımla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GoPro Hero 11 Black Özellikleri ve Fiyatı

5.3K çözünürlükte 60 FPS video kaydı

4K çözünürlükte 120 FPS video kaydı

27 MP kamera

GP2 işlemci

10 metreye kadar suya dayanıklılık

2.700 mAh pil kapasitesi

Hypersmooth 5.0 görüntü sabitleme

Ön ekran büyüklüğü 1,4 inç

Arka ekran büyüklüğü 2,27 inç

16:9, 4:3 ve 8:7 en boy oranları

GoPro, bugün düzenlediği etkinlik ile beraber yeni aksiyon kamera modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bugün tanıtılan modellerden bir tanesi olan GoPro Hero 11 Black, ilgi odağı hâline gelmeyi başardı.

Aksiyon kamerasında ön ve arka tarafta iki farklı ekran bulunuyor. Ön taraftaki ekran 1,4 inç, arka kısımdaki ekran ise 2,27 inç ekran büyüklüğüne sahip. 27 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer aldığı kamera 5.3 K çözünürlükte 60 FPS, 4K çözünürlükte ise 120 FPS video kaydı alabilme yeteneği ile dikkat çekiyor.

Gücünü GP2 işlemciden alan kamerada 2700 mAh batarya kapasitesi mevcut. 16:9, 4:3 ve 8:7 en boy oranlarına sahip olan cihazda Hypersmooth 5.0 görüntü sabitleme teknolojisi bulunuyor.

10 metreye kadar suya dayanıklılık özelliğinin yer aldığı kamera 549,98 dolar fiyat etiketine sahip. Bazı e-ticaret sitelerinde ürünün fiyatı 15 bin TL şeklinde.

GoPro Hero 11 Black Mini Özellikleri ve Fiyatı

Suya dayanıklılık

Hypersmooth 5.0 görüntü sabitleme

8:7 en boy oranı

5.3K çözünürlükte 60 FPS video kaydı

24.7 MP kamera

GP2 işlemci

Tanıtılan ürünler arasında GoPro Hero 11 Black Mini de bulunuyor. Bu cihaz, Hero 11 Black ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da oldukça önemli bir fark bulunuyor. Mini modelde herhangi bir ekran yer almıyor. Bu nedenle kullanıcıların Bluetooth aracılığıyla aksiyon kamerasına bağlanmak için akıllı telefonunu kullanması gerekecek. Cihazın fiyatı 399 dolar seviyesinde.

Yeni tanıtılan aksiyon kameraları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.