GoPro'dan AirPods Destekli Yeni Model: Hero 12 Black

GoPro yeni kamerası Hero 12 Black'i tanıttı. Bu modelde güncellemeler çoğunlukla kullanıcı deneyimine yönelik yapıldı ve profesyonel kullanıcılara odaklanıldı.

Hero 12 Black artık AirPods da dahil olmak üzere hem oynatma hem de kayıt için Bluetooth kulaklıklarla çalışabilecek. Kullanıcılar GoPro'nun sesli aktivasyonunu kullanmak için kulaklığını kullanabilecek. Kameranın yakınında olmadan da birçok işlem gerçekleştirilebilecek.

Artık Çekim Yapma Süreleri Uzayacak

GoPro'nun en dikkat çeken yeni özelliği ise uzatılmış pil ömrü. Şirket, çalışma süresinin iki kata kadar arttığını söylüyor. Modelde TimeWarp ve Gece Efekti modları da dahil olmak üzere, artık her yerde 8:7 (tam sensör) kaydın sunulduğu bazı yeni çekim modları da mevcut.

İki yeni özellik daha var. Birincisi, GoPro'nun logaritmik çekim modunu benimseyen ve post prodüksiyonda renk derecelendirmeyi esnek hale getiren "GP-Log". İkinci olarak, Timecode Sync'in eklenmesi var, yani birden fazla GoPro Hero 12 ile kayıt yapılıyorsa, bunlar postada sıkı düzenlemeler için kolayca senkronize edilebilir.

Ayrıca yeni modelde kamera yatay olarak monte edilmiş olsa bile dikey modu kolayca etkinleştirilebiliyor. Tasarım olarak Hero 12 Black, monokrom tasarımdan farklı olarak benekli bir ön yüze sahip. Kameranın artık alt kısmında yerleşik, katlanır montaj yerinin tam arasına yerleştirilmiş normal bir tripod yuvası var.

Hero 12 Black'in herkes için maliyeti 400 dolar olacak. Ön siparişler bugün açıldı ve kamera 13 Eylül'de perakende satışta olacak.

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