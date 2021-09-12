Covid-19'a Yakalanan Gorillere Aşı Yapılacak

ABD'de virüse yakalanan birtakım gorile Covid-19 aşısı uygulanacak. Zoo Atlanta Cuma günü yaptığı açıklamada, çalışanların gorillerin öksürdüğünü, burunlarının aktığını ve iştahlarının değiştiğini fark ettiklerini söyledi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, muhtemelen virüsü bir bakıcıdan kaptıktan sonra, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde bir düzineden fazla gorilin Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Hayvanat bahçesindeki 20 batı ova gorilinin burun akıntısı, hafif öksürük ve iştahsızlık gibi semptomlar sergilemeye başladığı ifade edildi.

Atlanta Journal-Constitution, Georgia Üniversitesi'nin veterinerlik tanı laboratuvarına gönderilen dışkı örnekleri ve sürüntülerin, büyük maymunların 13'ünün koronavirüs için pozitif olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Hayvanat bahçesinin web sitesinde yayınlanan bir açıklamada yetkililer, hayvan bakım ekibinin aşılı olduğunu ve kişisel koruyucu ekipman giydiklerini dile getirdi. Ancak buna rağmen işe gelen asemptomatik olan bir çalışanın virüsü bulaştırdığına inandıklarını söyledi.

Enfekte olan gorillere Covid-19 aşısı yapılacak

Zoo Atlanta'nın hayvan sağlığı kıdemli direktörü Sam Rivera, "Ekipler etkilenen gorilleri çok yakından izliyor ve tamamen iyileşeceklerini umuyorlar" dedi.

Açıklamada, onay için Ames, Iowa'daki ulusal veterinerlik hizmetleri laboratuvarına gönderilen diğer testlerin beklemede olduğu belirtildi. Bazı goriller monoklonal antikorlar alıyor ve personel, Covid komplikasyonları açısından en fazla risk altında olduğu düşünülen 60 yaşındaki bir erkek olan Ozzie'yi yakından takip ediyor.

Rivera, Ozzie'nin hafif semptomlar gösterdiğini söyleyerek, "Tehlikeyi atlattığımızı hissetmiyoruz. Gorilleri gün bazında takip ediyoruz" diye ekledi.

Hayvanat bahçesi, daha fazla koruyucu maske, giysi, daha yoğun temizlik ve daha fazla havalandırma dahil olmak üzere enfeksiyonla mücadele çabalarını hızlandırdığını söylüyor. Zoo Atlanta'nın gorilleri, dört grup halinde birbirine çok yakın yaşıyor ve bu da onları tek tek izole etmeyi imkansız hale getiriyor. Açıklamada, iyileştiklerinde veteriner kullanımı için geliştirilen Zoetis koronavirüs aşısını olacakları da belirtildi.

Zoo Atlanta'da önümüzdeki günlerde aşı olacak diğer hayvanlar arasında Borneo ve Sumatra orangutanları, Sumatra kaplanları, Afrika aslanları ve leopar yer alıyor.

Şubat ayında San Diego Hayvanat Bahçesi, 49 yaşındaki bir erkek olan Winston da dahil olmak üzere birkaç hafta önce Covid-19'a yakalanan sekiz ova gorilinin tamamının tamamen iyileştiğini duyurdu. Kaliforniya Hayvanat Bahçesi de Temmuz ayında, nesli tükenmekte olan iki kar leoparında koronavirüse yakalandığını, ancak tedaviye iyi yanıt verdiklerini bildirdi.