Kediler Bedava Yemeği Tercih Eden İlk Tür

Kediler bedava yemeği tercih eden ilk canlı türü. Araştırmaya göre bedava yemek ile yemek için bir görev yapmak arasında seçim yapma şansı verildiğinde, kediler fazla çaba gerektirmeyen yemeği tercih ediyor.

Diğer birçok hayvanın aksine kediler, yiyecekleri için çaba sarf etme konusunda garip bir isteksizlik gösteriyorlar.

Bilim adamları, bedava olarak temin edilebilen yemek ile bir bulmacanın içine hapsolmuş yemek arasında seçim yapma şansı verildiğinde; köpekler, ayılar, güvercinler, domuzlar, keçiler, fareler, sıçanlar, maymunlar ve diğer primatlar gibi çoğu hayvanın yiyecekleri için bulmacayı tercih ettiğini bulmuşlardı. "Contrafreeloading" olarak tanımlanan bu kavram kediler için geçerli değil.

Kediler, yemeği kolay yoldan tercih ettikleri için diğer hayvanlar arasında öne çıkmayı başarıyorlar. Ancak bu davranışı sanıldığı gibi tembel oldukları için göstermiyorlar.

Kediler bedava yemeği neden daha çok seviyorlar?

Araştırmacılar, ev ortamında yiyecek bulmacası ve yiyecek tepsisi olan küçük bir ev kedisi örneğini incelediğinde, evcil kedilerin bulmacadan ziyade yiyecek tepsiden daha fazla yemek yediğini fark etti. Çalışma sırasında giydikleri aktivite sensörlerine göre, en enerjik kediler bile bedava yemeğe bağlı kalmayı tercih etti.

California Davis Üniversitesi'nde bir kedi araştırmacısı olan Mikel Delgado, "Kedilerin yemek bulmacasını da kullandılar, ama tepsiden daha fazla yemek yediler. Tepside daha fazla zaman harcadılar ve bulmacadan ziyade tepsiye yaklaşma ve tepsiden yemek için daha fazla istekli oldular." diye açıklıyor.

Sekiz kedi, 30 dakika boyunca dokunma fırsatına sahip olmalarına rağmen, bulmacaya dokunma zahmetine bile girmedi ve kedilerin hiçbiri bulmacada daha fazla yemek yemedi.

Uzmanlar, evcilleştirmenin bununla bir ilgisi olabileceğini düşünüyor. Yiyeceklerin kolayca bulunabildiği bir ev ortamında, kediler çevrelerini keşfetmeye ve avlanmaya daha az hevesli olabilir. Ancak benzer durumlarda diğer evcil hayvanlar ve tutsak hayvanlar, daha zor olan yemeği tercih ediyor.

Başka bir hipotez, kedilerin yemeklerini elde etmek için evrimleşme şekilleriyle ilgili de olabilir. Yiyeceklerini arayan hayvanların aksine kediler, avlarını pusuya düşüren yırtıcı hayvanlardır. Bu nedenle bir yiyecek bulmacası onların ilgisini çekmenin en iyi yolu olmayabilir.

Araştırmacılar basit merakın ötesinde, kedilerin neden bedava bir yemek yerine yiyecek bulmacasını tercih etmediğinin araştırmaya değer olduğunu düşünüyor.