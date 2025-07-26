Piyasaya Sürülecek Yeni El Konsolu, PlayStation 5'e Bile Kafa Tutuyor

Çin merkezli şirket GPD, taşınabilir konsol pazarına yeni GPD Win 5 modeli ile giriyor. Resmi lansman öncesi paylaşılan kısa videoda yeni cihazın dikkat çeken yönleri tanıtıldı. AMD'nin son teknoloji ürününden güç alan bu el konsolu, PlayStation 5 dahil piyasadaki pek çok konsola kafa tutacak kadar iddialı özelliklerle donatılmış.

GPD Win 5, el konsollarında görmediğimiz bir tasarımla geliyor. Normalde iki tarafta butonlar ve joystick donanımları bulunur. Bu modelin tanıtımında kullanılan karanlık ışıklandırma tekniği nedeniyle detaylar gizli tutulmuş; yani alışılageldik tasarımlardan farklı olacağı görülüyor.

GPD Win 5 El Konsolu Teknik Özellikleri

El konsolu segmentinde şu an Steam Deck ve ROG Ally gibi rakipleriyle yarışacak olan GPD Win 5, sınıfının en güçlü olma özelliğini taşıyor. Teknik olarak bakıldığında çok fazla güç tüketecek bir donanıma sahip gibi görünse de, piyasadaki rakiplerine kıyasla yüksek bir performans vadediyor. GPD Win 5 özellikleri şöyle:

Ryzen AI Max+ 395 APU

RDNA 3.5 mimarili GPU (40 hesaplama birimi)

55-58W arasında değişen güç tüketimi

~2.5 GHz GPU frekansı

GPD Win 5 Black Myth: Wukong Performansı

Paylaşılan kısa tanıtım videosunda görüldüğü üzere GPD Win 5, Black Myth: Wukong oyununu 170 ile 212 FPS arasında çalıştırıyor. Oyunun hangi ayarlarda çalıştırıldığı belirtilmemiş olsa da güçlü bir donanım isteyen bir oyunda bunlar oldukça yüksek rakamlar diyebiliriz. Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: