GPS Kapalıyken Bile Google Konumunuzu Nasıl Buluyor?

E-posta erişiminden bulut depolamaya, doküman oluşturmadan aramaya, web tarayıcısına, yapay zekâ desteğine kadar günlük hayatımızın neredeyse her alanında Google’ı kullanıyoruz. Akıllı telefonlarımızda, hoparlörlerde, televizyonlarda, güvenlik kameralarında, akıllı ev cihazlarında ve bilgisayarlarda karşımıza çıkıyor.

Bu cihazların hepsi bir şekilde internete bağlanıyor ve konum verisi topluyor. Konum takibi konusunda hassassanız, cihazınızda GPS’i kapatarak takip edilmenizi engellemeye çalışabilirsiniz. Bu bazı özellikleri ve uygulamaları kısıtlasa da, bazı kullanıcılar için buna değer.

Buna rağmen Google’ın hâlâ nerede olduğunuzu bildiğini fark edebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor?

Cihazınız yalnızca GPS ile değil; hücresel ağ bağlantısı, Wi-Fi ya da Bluetooth bağlantıları ve IP adresi üzerinden de konumlandırılabilir. Bu yöntemlerin her biri tek başına veya birlikte kullanıldığında, Google’ın konumunuzu tam olarak olmasa bile oldukça isabetli bir şekilde tahmin etmesine imkân tanır.

Google konumu yaklaşık olarak belirleyebilir

GPS’i kapattığınızda bile Gemini yapay zekâ asistanına bulunduğunuz yerde akşam hava durumunu sorabilir veya yakınınızdaki bir kafeye yol tarifi alabilirsiniz. Bu bir sihir değil; telefonunuzun bunu doğru cevaplayabilmesinin makul nedenleri var. Telefonunuz Wi-Fi veya Bluetooth’a bağlıysa, Google yakınlardaki Wi-Fi erişim noktaları ve Bluetooth işaretçilerini kullanarak genel konumunuzu tahmin edebilir.

GPS kapalıyken akıllı telefonun konum belirlemesindeki en belirgin yöntem ise hücresel baz istasyonlarıdır. Telefonunuz bu istasyonlarla iletişim kurar ve Google, sinyalin her bir kuleyle ne kadar sürede iletildiğini ölçerek cihazın konumuna dair bir çıkarımda bulunabilir.

İnternete bağlı tüm cihazların bir IP adresi vardır ve bu da Google’ın konumunuzu tahmin etmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca Google, yapay zekânın gelişmesiyle birlikte mantıksal çıkarımlar da yapabiliyor. Örneğin ev ve iş gibi kayıtlı konumlarınız varsa ve cihazınız bu ortamlardaki diğer akıllı ürünlere bağlıysa, Google sizin bu konumlardan birinde olduğunuzu varsayabilir.

Takip edilme olasılığını nasıl azaltabilirsiniz?

Konumunuzun tespit edilmesini zorlaştırmak için atabileceğiniz bazı adımlar var. Google hesabınızda Konum Geçmişi özelliğini kapatarak Google’ın ziyaret ettiğiniz yerleri kaydetmesini engelleyebilirsiniz. Android kullanıcıları ayrıca cihaz ayarlarından Google konum doğruluğu seçeneğini pasif hâle getirebilir.

Bu ayar, GPS kapalı olduğunda Wi-Fi, Bluetooth ve sensör verilerinin konum belirleme için kullanılmasını sınırlar. İndirdiğiniz uygulamaların bazıları (hava durumu, fitness uygulamaları gibi) konum izinlerine sahip olabilir.

Bu uygulamaların izinlerini gözden geçirip kapatabilir veya en azından “yalnızca uygulamayı kullanırken” şeklinde sınırlayabilirsiniz.

Son olarak, ev veya iş dışındaki ortamlarda IP adresinizi gizlemek için güvenilir ve ücretsiz bir VPN kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu tamamen kusursuz bir yöntem olmasa da gizliliğiniz için ek bir koruma sağlar.

Konum takibi, otomobil navigasyonu, fitness takibi veya toplu taşıma verilerinin iyileştirilmesi gibi pek çok açıdan yararlıdır. Fakat GPS’i kapatsanız bile, Google’ın nerede olduğunuzu tahmin etme olasılığı hâlâ yüksek.