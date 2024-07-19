GPT-4o mini Tanıtıldı: Daha Uygun Fiyatlı ChatGPT Modeli!

OpenAI, yapay zekâyı daha erişilebilir hâle getirme misyonuyla yeni küçük modeli GPT-4o mini'yi tanıttı.

GPT-4o mini, uygun maliyeti ile yapay zekâ tabanlı uygulamaları geniş bir yelpazeye yaymayı hedefliyor. Model, MMLU testinde %82 puan alarak GPT-4'ten daha iyi performans sergiliyor ve GPT-3.5 Turbo'ya göre %60 daha ucuz.

GPT-4o mini Ne Kadar Olacak?

GPT-4o mini, milyon girdi tokeni başına 15 sent ve milyon çıktı tokenı başına 60 sent fiyatlandırması ile öne çıkıyor. Bu yeni model, büyük miktarda bağlam aktaran ve hızlı, gerçek zamanlı metin yanıtları gerektiren uygulamalar için ideal bir çözüm sunuyor.

Yeni GPT-4o mini, metin ve görüntü desteği sunuyor ve gelecekte video ve ses giriş-çıkışlarını da desteklemesi planlanıyor. 128K bağlam penceresi ve istek başına 16K çıktı ile geniş kapsamlı kullanım imkânları sağlıyor. Ayrıca İngilizce dışındaki metinlerin işlenmesinde de daha uygun maliyetli olduğu belirtiliyor.

OpenAI'ın belirttiğine göre modelin güvenliği, gelişim sürecinin her aşamasında ön planda tutulmuş. İnsan geri bildirimi ile takviye öğrenme (RLHF) kullanılarak modelin yanıtlarının doğruluğu ve güvenilirliği artırılmış. Ayrıca GPT-4o mini, güvenlik açısından GPT-4o ile aynı standartlara sahip olup, talimat hiyerarşisi yöntemiyle jailbreak ve komut istemi enjeksiyonlarına karşı da daha dirençli hâle getirilmiş.

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