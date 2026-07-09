Düşük Maliyetli Grok 4.5 Tanıtıldı! Tek Komutla Simülasyon Yapıyor

xAI ya da SpaceX ile olan birleşmeden sonra sahip olduğu yeni adıyla SpaceXAI, en yeni yapay zeka modelini tanıttı. Grok 4.5 olarak adlandırılan bu model özellikle matematik ve yazılım alanında önemli gelişmelerle birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor. Öyle ki yapay zeka modellerinin kodlama konusundaki yeteneklerini test etmek için en zorlu testlerden biri olan SWE-Marathon'da Opus 4.8, Fable ve Opus 4.7 modellerini (Max) geçmiş durumda.

Grok 4.5 Nasıl Eğitildi?

Grok 4.5, yapay zeka için özel olarak üretilen on binlerce NVIDIA GB300 GPU ile eğitildi. SpaceXAI, eğitim aşamasında gereksiz, kalitesiz ve birbirini tekrar eden tüm içeriklerden arındırılarak oluşturulan temiz verilerin kullanıldığını belirtti. Bilim, matematik ve yazılım alanlarında doğru kaynaklar verilerek modelin kafasının karışmasının ve halüsinasyon sorunlarının minimum seviyeye indirilmesi amaçlandı.

Bu, kullanıcılara vereceği yanıtların daha yüksek doğruluk oranına sahip olacağı anlamına geliyor. Tabii, söz konusu matematik problemleri ve benzerleri olduğunda da ortaya harika bir iş çıkarması hedeflendi. Bu doğrultuda modele eğitim sürecinde yüz binlerce zor problem çözdürüldü. Ortaya ise oldukça verimli bir model çıktı.

Grok 4.5'in Özellikleri Neler?

C++ ve Rust gibi programlama dillerinde yüksek performans sunabiliyor.

Sadece bir metin istemi ile çalışan uygulamalar ve simülasyonlar oluşturabiliyor.

Kendi başına çok aşamalı görevler planlayıp tamamlayabiliyor.

Ofis uygulamaları ile sorunsuz çalışıyor. Gerçek zamanlı olarak araştırma yapıp formüllerle Excel tabloları oluşturabiliyor. PowerPoint'te de mevcut şekilleri kullanarak zor şemalar hazırlayabiliyor.

Düşük bir maliyeti var. Token başına 2 dolar girdi, 6 dolar çıktı gibi düşük fiyatıyla oldukça uygun fiyata geliyor.

Grok 4.5, özellikle bilim ve matematik alanlarında kayda değer bir başarı sergiliyor. Mantık yürütme konusunda oldukça gelişmiş durumda. Öğrenmesi zaman alabilen programlama dilleri Rust ve C++ gibi dillerde hataları kolaylıkla bulup düzeltebiliyor. Tek bir komutla sıfırdan sorunsuz çalışan uygulamalar ya da (aşağıda da görebileceğiniz üzere) üç boyutlu simülasyonlar oluşturabiliyor.

Model, insan müdahalesi olmadan kendi başına çok adımlı süreçleri planlayabiliyor ve bu görevleri tek başına yürütebiliyor. Arka planda çalışarak teknik sorunları aşabiliyor. En iyi yanlarından biri, yüksek verimlilik odakllı olması. Opus 4.8'in (Max) normalde on binlerce token harcadığı işleri 4,2 kat daha az token ile çözebiliyor.

Bu yüksek verimlilik sayesinde maliyeti de oldukça düşük hâle geliyor. Token başına 2 dolar (93 TL) girdi ve 6 dolar (281 TL) çıktı gibi düşük ücreti bulunuyor. Hem bu uygun fiyat avantajı hem programlama konusundaki becerileri sayesinde oldukça yüksek sayıda geliştiricinin dikkatini üzerinde toplaması bekleniyor.

Bu arada bilmeyenler için token, modelin girdi ve çıktı için kullandığı en küçük anlam parçasına verilen isim. Duruma göre tam bir kelime de olabilir, hece de olabilir, noktalama işareti de olabilir. Yapay zeka, bir dili anlamak için önce parçalara ayırır. Özellikle Türkçe gibi eklemeli dillerde bütün bir kelime tek bir token olmaz. Örneğin "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" gibi bir kullanımımız var. Bu tek bir token tüketmez. Yapay zeka, bunu işlerken birden fazla parçaya böler ve doğal olarak birden fazla token tüketilir.

Grok 4.5 Ne Zaman Herkese Sunulacak?

Grok 4.5 şu andan itibaren genel kullanıma açılmış durumda. Sadece AB'ye (Avrupa Birliği) sunulmadı. Bunun dışında kalan ülkelerde Grok Build, Cursor ve SpaceXAI Console üzerinden kullanılabiliyor. AB'de kullanıma sunulmasının ise Temmuz ayının ortalarını bulabileceği ifade edildi. Yani bazı kullanıcıların modeli kullanmaya başlaması için biraz daha beklemesi gerekecek.

Editörün Yorumu

SpaceXAI'ın (kesinlikle xAI isminin daha iyi olduğunu düşünüyorum ama mecburen bunu kullanacağız) Grok 4.5'i geliştirirken şimdiye kadarkilerden çok daha farklı bir strateji izlediğini düşünüyorum. Bu sefer amacı zirvedeki modelleri sollaması ile övünmek değil, bunun yerine fiyat performans modeli olduğunu öne çıkarmak.

Yeni model, piyasadaki çok gelişmiş yapay modelleri ile kıyaslandığında epey uygun maliyetli kalıyor. Bu yönüyle aslında şirketin DeepSeek'in yaptığına benzer bir yol izlediği kanaatindeyim. Özellikle çok büyük olmayan projelerde kullanılacağını tahmin ediyorum. Çok fazla ayıracak bütçesi olmayanlar, mutlaka bir süre Grok 4.5'i test etmek isteyecektir.