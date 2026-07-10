Samsung'dan Üç Yaşındaki Cihaza One UI 9 Müjdesi! Testler Başladı

Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için artık çok az bir süre kaldı. Samsung bugüne dek çok sayıda modelinde yeni sürümü test etti. Hatta marka an itibariyla Galaxy S26 serisiyle beta sürecinde. Hatta önümüzdeki günlerde akıllı telefonlar için dördüncü beta sürümü kullanıma sunulacağı söyleniyor.

Tabii Güney Koreli marka her modelini beta sürecine dahil etmiyor. Bu kapsamda testlerin çok büyük bir kısmını dahili olarak gerçekleştirildiğini belirtelim. Şirket son olarak bir modelinde daha yeni sürümü test etmeye başladı. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Güncellemesi Hangi Samsung Modelinde Test Ediliyor?

Samsung, 2023'te tanıttığı Galaxy Tab S9'da One UI 9 güncellemesini test etmeye başladı. Bilindiği üzere tablet dört büyük Android ve beş yıl güvenlik güncellemesi sözüyle piyasaya sürülmüştü. Yani tabletin yazılım desteğinin devam ettiğini ve çok yakında yayınlanacak One UI 9 sürümünü de alacağını söyleyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere testler şu anda Samsung'un kendi bünyesinde dahili olarak gerçekleştiriliyor. Yani şu anda indirip deneyebileceğiniz bir beta sürümü yok. Şirketin şu aşamada yaptığı şey güncellemenin cihazda düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve varsa kullanıcı deneyimini düşüren hataları çözmek diyebiliriz.

Galaxy Tab S9 İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Samsung bugüne kadar sadece Galaxy S26 serisi için beta güncellemeleri yayınladı. Buradan şirketin yeni sürümü en son çıkan amiral gemisi telefonlarıyla test etmeyi tercih ettiğini anlayabiliyoruz. Galaxy Tab S9 gibi görece eski tablet ve telefonların ise One UI 9 beta sürümünü alması beklenmiyor. Yani söz konusu tablet direkt olarak kararlı sürümü alacak gibi görünüyor.

Galaxy Tab S9 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'un 22 Temmuz'da tanıtacağı Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra One UI 9 güncelelmesini çalıştıran ilk modeller olacak. Uyumlu diğer modeller için dağıtım çok yüksek ihtimalle bu lansmandan sonra başlayacak. Galaxy S26 gibi amiral gemisi modellerin güncellemeyi daha önce alacağını söylemek mümkün.

Marka amiral gemilerini yeni sürüme geçirdikten sonra giriş ve orta segmente odaklanacak. Benzer şekilde, bu süreçte eski tablet modelleri için de dağıtımın başlaması söz konusu. Henüz elimizde kesin bir tarih olmasa da Galaxy Tab S9'un ağustos ayı içerisinde güncellemeyi alması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Samsung'un dahili One UI 9 testlerine giren son model Galaxy Tab S9 oldu. Bu durum tabletin yeni yamayı alacağı şeklinde yorumlanabilir. Maalesef şu anda güncellemenin neler sunacağına dair elimizde çok fazla bilgi yok. Ancak her türlü One UI 8.5'ten daha kapsamlı olacağını söyleyebilirim. Açıkcası One UI 8.5'i çok fazla beğenmemiştim. Umarım marka yeni sürümde birlikte kullanıcıları memnun edecek özelliklere yer verir.