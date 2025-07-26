GPT-5 Ne Zaman Çıkacak? İşte Heyecanı Artıran Tarih!

OpenAI CEO’su Sam Altman yeni nesil büyük dil modeli GPT-5’in bu yaz kullanıma sunulacağını duyurmuş, ancak kesin bir tarih vermemişti. Şirkete yakın kaynaklara göre, uzun süredir merakla beklenen GPT-5 modeli Ağustos ayında yayınlanacak.

Microsoft mühendisleri, GPT-5 için gerekli sunucu altyapısını Mayıs sonlarında hazırlamaya başladı. Ancak test ve geliştirme sürecinde yaşanan zorluklar, takvimde gecikmelere yol açtı. Bu hafta bir podcast programına katılan OpenAI CEO'su Altman, GPT-5'in yeteneklerini kendisinin cevaplayamadığı bir soruyu cevaplayarak gösterdi.

OpenAI CEO’sunu Şaşırtan Deneyim: Ben Bilemedim, GPT-5 Cevapladı!

Altman, yanıtlayamadığı bir soruyu GPT-5'e yönelttiğini ve modelin kusursuz bir cevap verdiğini belirterek, yapay zekânın kendi bilemediği bir soruyu cevaplayabilmesinin kendisine 'garip bir his' yaşattığını ifade etti.

Yeni model, OpenAI’nin giderek karmaşıklaşan ürün yelpazesini sadeleştirme hedefinin bir parçası olacak. Altman’ın Şubat ayında yaptığı açıklamaya göre GPT-5, hem geleneksel GPT modellerinin hem de muhakeme odaklı o-serisi modellerin yeteneklerini tek bir sistemde birleştirecek.

OpenAI Geliştirici Deneyimi Başkanı Romain Huet, yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte, "Sadece yepyeni, güçlü bir öncü model geliştirmekten değil; aynı zamanda iki serimizi birleştirmekten de büyük heyecan duyuyoruz. O-serisinin akıl yürütmedeki atılımı ile GPT serisinin çok modluluk (multimodalite) alanındaki ilerlemeleri bir araya gelecek. Bu birleşimin adı da GPT-5 olacak." ifadelerini kullandı.

The Information’a göre, GPT-5 hem geleneksel büyük dil modellerinin hem de o3 gibi simüle muhakeme (SR) modellerinin özelliklerini bir araya getirerek, özellikle kodlama alanında daha başarılı ve genel anlamda çok daha güçlü bir yapay zekâ sunmayı hedefliyor.

Önemli bir detay daha var: OpenAI, önümüzdeki günlerde GPT-2'den bu yana ilk kez açık ağırlıklı bir dil modeli yayımlamaya hazırlanıyor. Bu sayede, yeterli donanıma sahip kullanıcılar modeli indirip kendi sistemlerinde bağımsız olarak çalıştırabilecek.

The Verge, bu açık modelin “o3 mini’ye benzer” olduğunu ve belirli düzeyde akıl yürütme yetenekleri sunduğunu belirtiyor. Ancak Altman, 11 Temmuz’da yaptığı açıklamada bu açık modelin hâlâ bazı güvenlik testlerinden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak "ne kadar süreceği konusunda henüz net değiliz" ifadesini kullanmıştı.