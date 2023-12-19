GQ Türkiye "Men of the Year" 2023 Ödülleri Sahiplerini Buldu!
GQ Türkiye Men of the Year 2023 ödülleri sahiplerini buldu. İşte etkinlikte ödül kazanan isimler!
Geçtiğimiz akşam MOTY (Men of the Year) Ödülleri sahiplerini buldu. GQ Türkiye'nin düzenlediği etkinliğe oyunculuğa Aşk 101 dizisiyle başlayan Selahattin Paşalı ve Yalı Çapkını'ndan Taro Emir Tekin damga vurdu.
Birçok ünlü ismin yer aldığı GQ Türkiye'nin MOTY Ödülleri etkinliğinde 2023 yılı içerisinde dizi, film, başarı ve stilleriyle dikkat çeken isimler ödüle layık görüldü.
Yalı Çapkını dizisinindeki Kaya rolüyle tanınan Taro Emir Tekin, Yılın Stil Sahibi Ödülü Erkeği'ne layık görüldü.
Aşk 101 dizisiyle tanınan, bugünlerde ise Ömer dizisinde başrolü üstlenen Selahattin Paşalı da Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.
GQ Türkiye, MOTY "Men of the Year" Ödülleri 2023 Sahipleri
- Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu: Yiğit Koçak
- Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu: Şifanur Gül
- Yılın Şefi: Can Aras
- Yılın Moda Tasarımcısı: Merve Abedan
- Yılın Hype'ı: KÖFN
- Yılın İlham Veren Kadınları: Filenin Sultanları
- 10. Yıl Özel İkon: Burak Özçivit
- Yılın Sporcusu: Mauro İcardi
- Yılın Göz Alıcı Başarı: Zengin Mutfağı
- Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer
- Zamansızlık Ödülü: Teoman
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