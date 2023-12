Max Payne ve Alan Wake Serileriyle Tanınan James McCaffrey Hayatını Kaybetti!

Max Payne'i seslendirmesiyle tanınan James McCaffrey 65 yaşında hayata veda etti.

McCaffrey, Max Payne serisinin yanı sıra başka birçok oyuna da sesini verdi. 2008'de Alone in the Dark'ta Edward Carnby'yi, Remedy'nin Control'ünde ise Zachariah Trench'i seslendirdi ve en son Alan Wake 2'de Alex Casey'in sesine hayat vermişti.

McCaffrey ayrıca 2008 yapımı Max Payne'in canlı-aksiyon uyarlamasında da rol almıştı ve Amerikan dizileri Vipers ve Rescue Me'deki başrolleriyle de tanınıyordu.

We are deeply saddened to hear about the passing of our beloved friend and collaborator James McCaffrey, the iconic voice of Max Payne and Alex Casey. His remarkable talent not only gave life to our characters but also left an enduring impact on our community. Our hearts go out… pic.twitter.com/RDs5m6FhzD