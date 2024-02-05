2024 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: Kazananlar Tam Liste!
Dün akşam 66. düzenlenen Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran ve ödül kazanan isimlerin tam listesini hazırladık. İşte detaylar!
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri, 66. kez dün akşam gerçekleşti. Törende birçok isim rekor sayıda ödül kazanarak yine geceye damgalarını vurdu.
Grammy Ödülleri sahiplerini bulurken, gece boyunca gerçekleştirilen sahne performansları da büyük bir ilgi ile izlendi. Billie Eilish, Miley Cyrus, Travis Scott, Dua Lipa gibi isimler Grammy sahnesinde performanslarını sergiledi.
66. Grammy Ödülleri Kazananları
Geceye en çok damgasını vuran isim yine Taylor Swift oldu. Dördüncü kez "Yılın Albümü" kategoreisinde ödül kazanan Swift, son dönemde aşk hayatıyla da yakından takip edilen bir isim.
Gelin, tüm kategorilerdeki kazanan isimlere bakalım:
- Yılın Albümü: Taylor Swift - Midnights
- Yılın Şarkısı: Billie Eilish – What Was I Made For?
- En İyi Klip: The Beatles - I'm Only Sleeping
- Yılın Kaydı: Miley Cyrus – Flowers
- En İyi Yeni Sanatçı: Victoria Monét
- En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Laufey - Bewitched
- En İyi Solo Pop Performansı: Miley Cyrus – Flowers
- En İyi Grup/İkili Pop Performansı: SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
- En İyi Rap Performansı: Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
- En İyi Rap Şarkısı: Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
- En İyi Rap Albümü: Killer Mike – Michael
- En İyi R&B Performansı: Coco Jones - ICU
- En İyi R&B Şarkısı: SZA – Snooze
- En İyi R&B Albümü: Victoria Monét – Jaguar II
- En İyi Rock Şarkısı: boygenius – Not Strong Enough
- En İyi Rock Albümü: Paramore – This Is Why
- En İyi Rock Performansı: boygenius – Not Strong Enough
- En İyi Pop Vokal Albümü: Taylor Swift – Midnight
- En İyi Dans Kaydı: Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble
- En İyi Dans Elektronik Albümü: Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)
- En İyi Metal Performansı: Metallica – 72 Seasons
- En İyi Komedi Albümü: Dave Chappelle – What’s in a Name?
- En İyi Alternatif Müzik Albümü: boygenius – The Record
- En İyi Country Şarkısı: Chris Stapleton – White Horse
- En İyi Country Albümü: Lainey Wilson – Bell Bottom Country
- En İyi Caz Vokal Albümü: Nicole Zuraitis - How Love Begins
- En İyi Country Performansı: Chris Stapleton – White Horse
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