2024 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: Kazananlar Tam Liste!

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri, 66. kez dün akşam gerçekleşti. Törende birçok isim rekor sayıda ödül kazanarak yine geceye damgalarını vurdu.

Grammy Ödülleri sahiplerini bulurken, gece boyunca gerçekleştirilen sahne performansları da büyük bir ilgi ile izlendi. Billie Eilish, Miley Cyrus, Travis Scott, Dua Lipa gibi isimler Grammy sahnesinde performanslarını sergiledi.

66. Grammy Ödülleri Kazananları

Geceye en çok damgasını vuran isim yine Taylor Swift oldu. Dördüncü kez "Yılın Albümü" kategoreisinde ödül kazanan Swift, son dönemde aşk hayatıyla da yakından takip edilen bir isim.

Gelin, tüm kategorilerdeki kazanan isimlere bakalım: