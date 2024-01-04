Z Kuşağı Belirledi: Instagram’ın 2024 Trendleri Ne Olacak?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram; Güney Kore, İngiltere, Hindistan, ABD ve Brezilya’da Z kuşağı trendlerini inceledi. Bu ülkelerde yapılan kapsamlı araştırmaların sonrasında “2024 Instagram Trend Talk” başlıklı bir rapor hazırladı.

Instagram 2024 trendleri araştırma ve raporunun hazırlanması için Instagram, WGSN isimli trend tahmin şirketiyle iş birliği yaptı. Rapor için Z kuşağı, detaylı bir şekilde incelendi.

Biz de bu yazımızda Z kuşağının incelenmesi sonucunda ortaya çıkan Instagram 2024 trendleri ile ilgili bir rehber hazırladık.

Instagram 2024 Trendleri Ne Olacak?

2024 Instagram trendleri şöyle sıralanabilir:

1. Yaşam Biçimi (LifeStyle)

2024 yılında Instagram’da kişisel gelişime yönelik ögeler ön plana çıkacak. Z kuşağının radarında seyahat, kariyer ve sağlık gibi konular olacak.

Araştırmaya katılanlardan ortalama %80’i hem dengeli beslenme hem de düzenli egzersiz yapmayı önemsiyor. Bundan dolayı da sağlık, Instagram’ın 2024 trendleri raporunda yer aldı.

Z kuşağının incelenmesi sonucunda ortaya çıkan bir diğer konuysa %75’inin farklı kariyer hedeflerinin olmasıdır. %70’de daha çok seyahat etme planlarının olduğunu aktarıyor.

Z kuşağının geneline bakıldığında girişimcilik ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Z kuşağı, serbest meslekleri en iyi kariyer yolu olarak görülüyor.

2. Aktivizm

Instagram 2024 trendleri raporu hazırlanırken incelenen Z kuşağı için aktivizmin de hayati önem taşıdığı ortaya çıktı. Z kuşağına göre aktivizm;

Kendi kendine eğitim,

Önemli konularda farkındalık yaratma,

Oy verme gibi birçok önemli konuda farkındalık yaratmaktır.

Bu farkındalıkları yaratmak içinde sosyal medya platformlarından yararlanılıyor.

3. Flört

Rapora göre Z kuşağının flört anlayışı, dijitale dayanıyor. İlişkilerin güçlendirilmesinin temel noktası olarak Instagram görülüyor.

Z kuşağının %28’i yeni bir ilişkiye başlarken telefon numarası yerine Instagram hesabıyla ilgili bilgileri veriyor. Burada en dikkat çeken nokta, Instagram profillerinin flörtte telefon numaralarının yerine geçmesidir.

4. Moda

Dünya genelinde birkaç yıldır sürdürülebilirliğe yönelik bir yaklaşım ön plana çıkmaya başladı. Bu sürdürülebilirlik özellikle moda alanında daha çok öne çıkıyor.

Z kuşağının modaya bakışında ekonomik alışveriş ön planda yer alıyor. Aynı zamanda Z kuşağı için moda, tasarrufun yanında vintage yani nostaljik döneme ait kıyafetleri de ifade ediyor.

Rapor hazırlanmasında etkili olan Z kuşağının %65’i yeni kıyafetlerin yerine ikinci el olanları kullanmayı tercih ettiğini belirtti. Z kuşağının %70’de aynı kıyafetleri birden fazla giymeyi benimsediğini belirtti. Özetle, 2024 yılında Instagram’da moda sektöründe sürdürülebilirlik öne çıkacak.

Ayrıca kendin yap moda trendi de ön planda olacak. Z kuşağının %60’ı farklı ve beklenmedik şekillerde kıyafetler giymeyi çok seviyor. El becerisi ve çevre bilinci birleştirilerek ortaya hem yaratıcı hem de mütevazi giysiler çıkartıyorlar.

5. Yemek

Instagram’da Z kuşağının belirlediği trendler doğrultusunda sürdürülebilir gıda seçenekleri de öne çıkıyor. Raporun hazırlanması için yapılan anketin yaklaşık %42’si bitki bazlı et alternatiflerini denemeyi düşündüğünü belirtiyor. %45’yse vegan ürünleri denemeyi düşündüğünü aktarıyor.

Z kuşağının %75’ide video oyunlarından tutunda çeşitli programlar ve sanatçılara kadar tüm ilgi duyduklarını online ortamda takip etmeyi seviyor. Özellikle Z kuşağı, sevdiği popüler isimlere Instagram DM’leri üzerinden ulaşmayı tercih ediyor.

6. Sosyal Medya

Instagram 2024 trendleri arasında yer alan sosyal medya, ilişkileri yüzeysellikten çıkarıp gerçek bağlantıların kurulduğu alana çevirdi.

Z kuşağı, sosyal medyayı vitrin olarak görmeyip DM ve beğenmelerle insanlarla etkileşime giriyor. Z kuşağının yaklaşık %50’si teknoloji, moda gibi alanlardaki güncel konuları sosyal medyadan takip ediyor.