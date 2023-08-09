Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption Satışları Rekor Kırıyor!

Oyun dünyasının devleri Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2, satış rakamlarıyla büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyor. Grand Theft Auto 5'in satışları 185 milyon adete, Red Dead Redemption 2'nin ise 55 milyon adete ulaştığı açıklandı.

Satış Başarıları Nereye Kadar Devam Edecek?

Grand Theft Auto 5, 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hala oyunseverlerin büyük ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu başarının sonucunda oyunun toplam satış rakamı 185 milyon adete ulaştı. Rockstar Games'in efsanevi açık dünya oyunu, hikayesi, çoklu oyuncu modu ve sürekli güncellemeleri ile oyuncuların favorisi olmaya devam ediyor.

Red Dead Redemption 2 ise Wild West teması ve derinlemesine hikayesi ile dikkat çekmiş ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Oyunun satış rakamları da 55 milyon adete ulaştı. Oyun, büyüleyici atmosferi ve detaylı dünyası ile oyun dünyasında unutulmaz bir iz bırakmayı başardı.

Her iki oyunun da bu kadar yıl sonra hala yüksek satış rakamlarına ulaşması, oyunseverlerin bu baş yapıtları ne kadar büyük bir ilgiyle karşıladığının bir göstergesi. Özellikle Grand Theft Auto 5'in hala bu kadar ilgi görmesi, oyunun klasik haline geldiğinin ve her yeni nesilde yeni oyuncuların da ilgisini çektiğinin bir kanıtı olarak görülebilir.

Sonuç olarak, Grand Theft Auto 5'in 185 milyon ve Red Dead Redemption 2'nin 55 milyon adetlik satış rakamları, oyun endüstrisinin en büyük başarı hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. Her iki oyun da sadece satış rakamlarıyla değil, oyuncuların kalplerinde de özel bir yer edinmeye devam ediyor.