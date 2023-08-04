GTA V'e Yapay Zekaya Sahip Bir Mod Geldi: Yeni Bir Hikaye ve Yepyeni NPC'ler!

Bu hafta mod yapımcısı Bloc, Inworld'ün Yapay Zekâ Karakter Motoru tarafından desteklenen ve GTA V'e tamamen benzersiz bir deneyim sunan yeni bir mod yayınladı.

Bloc, tanıtım videolarından birinde ilk kez bu GTA V modunun neyle ilgili olduğunu açıklıyor.

Bu modda, Los Santos'ta bir polis memuru rolünde oynuyorsunuz ve piyasadaki çoğu GTA V modunun aksine, bu mod el yapımı bir hikâye içeriyor.

Ancak bir hikâyeye sahip olsa da size birçok alanda oldukça fazla seçim özgürlüğü veriyor. En önemlisi ise bu mod daha önce başka hiçbir GTA V modunda görmediğiniz bir şey yapıyor.

Yeni Bir Hikaye ve Yapay Zeka ile Yönetilen NPC'ler

Modda kullanılan yapay zekâ sayesinde etkileşime gireceğiniz her karakterde Inworld Karakter Motoru tarafından desteklenen bir yapay zekâ bulunuyor. Bu, karakterlerin size söyleyeceği her şey tamamen senaryosuz olduğu ve onlarla nasıl etkileşim kurduğunuza bağlı olarak benzersiz olacağı, böylece onlarla kendi tarzınızla konuşabileceğiniz anlamına geliyor.

Teknik ayrıntılara girecek olursak, Bloc'un GTA V modu, Los Santos sakinleriyle etkileşime girerken mümkün olan en büyük çeşitliliği sağlamak için 30'dan fazla farklı yapay zekâ modeli tarafından desteklenen oyuncu olmayan karakterlere (NPC'ler) sahip.

Peki siz bu mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.