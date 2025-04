Grand Theft Auto: Vice City'den 23 Yıl Sonra Gelen Müjde!

1998'de piyasaya sürülen Sega Dreamcast, dönemin en güçlü konsollarından biri olmasına rağmen, GTA 3'ün çıkışına yetişememiş ve oyun PlayStation 2'ye kaydırılmıştı. Ancak hayranların özverili çalışmaları, oyunu yıllar sonra Dreamcast'te oynanabilir hale getirdi. Üstelik bu başarı, sadece GTA 3 ile sınırlı kalmadı.

Aynı ekip şimdi de Grand Theft Auto: Vice City'yi konsola uyarladı. Üstelik portun beklentilerin çok daha üstünde bir performans sergilemesini de sağladılar.

Projenin arkasındaki isimlerden biri olan Falco Girgis, Vice City'nin Dreamcast versiyonunun beta sürümünü duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "SÜRPRİİİİZ!" ifadesiyle oyunun beta sürümünün hazır olduğunu duyurdu ve bir oynanış videosu paylaştı.

Videoyu aşağıda bulabilirsiniz:

SURPRIIIIIIISE!!! The beta release of our Grand Theft Auto Vice City port to the Sega Dreamcast is finally here! Here's an actual hardware capture of raising some hell in the beautiful streets of Miami taken straight from my DC to celebrate!



We've now added graphics settings… pic.twitter.com/Wu8lbLo0vJ