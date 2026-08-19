vivo'dan 7200 mAh Bataryalı Telefon! Snapdragon İşlemci ve Dahası

vivo, Y31T 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi mevcut.

vivo Y31T 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1608 piksel

720 x 1608 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1250 nit

1250 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo Y31T 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1250 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece telefon güneşli bir havada dışarıda bile rahatça kullanılabilecek.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiği anlamına geliyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez yeniliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu arada vivo Y31'de 6,68 inç ekran boyutu, 720 x 1608 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık mevcut.

vivo Y31T 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonu gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alacak. Giriş seviyesi bu işlemci, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 33 FPS'te çalıştırıyor. Yani telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci daha önce vivo Y31, vivo Y400 ve vivo Y39 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

vivo Y31T 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada vivo Y31'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yarıdmcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

vivo Y31T 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Y31T 5G'de 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite sayesinde telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada vivo Y31'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo Y31T 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y31T 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Y31, X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y31T 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo Y31T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y31'in 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin TL'ye satılıyor. Y31T 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 17 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. vivo Y31T 5G'nin fiyatının açıklanmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y31T 5G IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun su sıçramalarına ve toza dayanıklı olmasını sağlayacak. Bu önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak. Ayrıca telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.