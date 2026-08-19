Xiaomi Yeni Telefon Tanıttı! 7900 mAh Batarya ve 120Hz Ekrana Sahip

Xiaomi yeni bir Android telefon tanıttı. Bununla birlikte Redmi M100'ün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi M100'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

Snapdragon 4 Gen 5 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7.900 mAh

7.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

Redmi M100'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2026 yılının Ağustos ayında tanıtılan Redmi K100 Pro'da 6,59 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, 185Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Redmi M100'ün İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı henüz oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS, MOBA türünün başarılı örneği Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 4 Gen 2'nin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinde 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Redmi M100'ün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Redmi K100 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Redmi M100'ün Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu 7.900 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K100 Pro'da 8.580 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi M100 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi M100'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi Note 15 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi M100 Türkiye'de satışa sunulabilir.

Redmi M100'ün Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 1.799 yuan (12.798 TL)

1.799 yuan (12.798 TL) 6 GB RAM ve 256 GB Depolama: 1.999 yuan (14.220 TL)

1.999 yuan (14.220 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.199 yuan (15.643 TL)

Redmi M100'ün 1.799 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 12 bin 798 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 25 bin TL civarında olabilir. Redmi M100'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Redmi M100'de yüksek yenileme hızının yer alması önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.