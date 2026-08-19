GTA 6 Yine Sızdırıldı! Bu Sefer Birçok Özellik Ortaya Çıktı

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın ilk uzun tanıtımına sadece birkaç gün kaldı. Rockstar Games, bir süre önce yeni tanıtımın 27 Ağustos 2026'da Türkiye saatiyle 22.00'de Netflix'te yayınlanacağını açıkladı. Bundan 6 saat sonra da YouTube ve kendi sitesinde yayınlanacak.

Gelgelelim, oyun bir kez daha sızdırıldı. Rockstar Games henüz doğrulamadı fakat Take-Two Interactive'in videoları kaldırtması, sızıntının gerçek olma ihtimalini oldukça artırdı. Görüntülere bakılacak olursa 2023 yılından kalmış gibi görünüyor. Kısa bir süre önce sosyal medyada dolaşıma giren videolar, doğrudan oynanış görüntülerini içeriyor. Hâliyle oyunda yer alacak birçok özellik de ortaya çıkmış durumda.

Yeni Sızıntılara Göre GTA 6'da Hangi Özellikler Olacak?

Bagajlarda saklama alanı ve itibar sistemi

Arabalar için yakıt ve bakım gereksinimleri

Yakın dövüşlerin stamina tüketmesi

İki para birimi, basketbol oynama ve 6 yıldız aranma sistemi

Polislerin araç ve kıyafetleri hatırlaması

Bagajlarda Saklama Alanı ve İtibar Sistemi

Yeni sızdırılan videolara göre arabaların bagajında bir saklama alanı olacak. Her birinin bir kapasitesi olacak ve bunu doldurana kadar ekipmanlarınızı saklayabileceksiniz. Oyunun önemli bir kısmı, Red Dead Redemption 2'den alınmış özelliklerden oluşuyor. Tıpkı o oyunda olduğu gibi GTA 6'da da bir itibar sistemi bulunacak.

Arabalar İçin Yakıt ve Bakım Gereksinimleri

Arabalar artık bakım ve yakıt gerektirecek. Bilindiği üzere GTA serisi şimdiye kadar daha çok açık dünya odaklı aksiyon oyunlarına odaklandı ama bu özellikler eklendiğinde biraz daha gerçekten yaşayan bir şehir simülasyonuna dönüşecek gibi görünüyor. Açıkçası Rockstar dengeyi bulursa birazcık gerçekçiliğin kimseye zararı olmaz ama abartması hâlinde oyunculara keyif veren bir yapımdan ziyade onları yoran bir sisteme dönüşebilir.

Yakın Dövüşlerin Stamina Tüketmesi

Oyunda atılan her yumruk stamina tüketiyor. Bu, karakterin fiziksel dayanıklılık ve enerji seviyesini ifade ediyor. GTA 5'te de böyle bir sistem vardı ama onda daha çok koşma üzerine yoğunlaşılıyordu. Bu oyunda muhtemelen attığınız yumruklarda da yorulacaksınız. Art arda atılan her yumruk, karakterinizin daha fazla yorulmasına sebep olacak.

Eğer böyle bir sistem oyuna eklenirse sürekli saldırmak yerine doğru anı kollamaya önem vermek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca dövüşlerin büyük bir kısmında kendinizi savunmaya çalışabilirsiniz. Böylece daha gerçekçi bir yakın dövüşün keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer Rockstar bu özelliği oyunun merkezine almışsa sokakta biriyle kavga etmek bile aşırı zor olabilir.

İki Para Birimi, Basketbol Oynama ve 6 Yıldız Aranma Sistemi

Oyunda iki para birimi bulunacak. Bunlardan birisi kuvvetle muhtemel karakterinizin üzerindeki para olacak ama diğerinin neyi ifade ettiği henüz belli değil. Ayrıca oyunda basketbol oynanabilecek. Öte yandan bu oyunla birlikte 6 yıldız aranma sistemi geri dönecek. En son GTA 5'te 5 yıldızlı bir aranma sistemi vardı. Oyuncular, 6. yıldıza ulaştıktan sonra neler olacağını şimdiden merak ediyor. Önceki oyunlarda olduğu gibi şehre tank gelmeyeceği aşikâr.

Polislerin Araç ve Kıyafetleri Hatırlaması

Polisler artık sadece yüzünüzü değil, kullandığınız araç ve kıyafetleri de hatırlayacak. Sızdırılan görüntülerin birinde sağ üst kısımda giysi ve benzeri simgeler de mevcut. Bu da aranma seviyenizi sıfırlamanın inanılmaz zorlaşacağı anlamına geliyor.

GTA 6 Sızıntılarının Devamı Gelecek mi?

GTA 6'nın yeni görüntülerini sızdıran kişi, oyunu sızdırmanın temel sebebinin oyun sektöründeki değişime karşı gelmek olduğunu söyledi. Kendisinin bazı talepleri var. Dijital oyunlarda çıkıştan önce sipariş alınmaması, oyunun dosyalarında zaten mevcut tek oyunculu içeriğin sonradan ücret karşılığında kilidinin açılmaması ve sunucular kapatıldığında tek oyunculu içeriğin çevrim dışı çalışmasını sağlayacak son bir güncellemenin yayınlaması.

Sızıntının arkasındaki isim, bunun sadece başlangıç olduğunu, büyük yayıncılar eğer bu talepleri karşılamazsa sızıntıların ve faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. Bu son girişimlerinde Rockstar Games gibi büyük bir şirkete bile ulaşabildiğini göstererek diğer büyük oyun şirketlerini de açıkça tehdit etti. Görünüşe göre özel bir anlaşmadan yana değil. Bunun yerine kamuoyu açıklaması ve özür dilenmesini istiyor.

Editörün Yorumu

Siz ne düşünürsünüz, bilmem ama bu sızıntılar benim keyfimi hayli kaçırıyor. Oyunun detaylı şekilde tanıtılmasına zaten sadece birkaç gün kaldı. Bu, Rockstar Games'in canını sıkmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu son sızıntının oyunun ertelenmesine sebep olacağını düşünmüyorum ama sızıntının arkasında kimin olduğunu bulmak için çoktan çalışmalara başlandığını tahmin ediyorum. Muhtemelen önceki olayda olduğu gibi yine büyük bir hareketlilik göreceğiz.