Disney'den Gravity Falls'ın Geri Dönüşü İçin Umut Verici Açıklama!

Disney Channel'da 2014 yılında sona ermesine rağmen Gravity Falls, hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor ve birçoğu yeni bir sezon için umut besliyor. Şimdi ise Disney'in üst düzey bir yöneticisinden gelen son açıklama, bu umutları daha da alevlendirdi.

Serinin yaratıcısı Alex Hirsch, Gravity Falls evreninde geçen birkaç kitap yayınladı ve bu yıl içerisinde The Book of Bill adlı yeni bir kitabın çıkışını planlıyor. Fakat hayranları asıl heyecanlandıran şey, dizinin devam etme ihtimali.

Gravity Falls'ın Geleceği İçin Umut Işığı

Disney’in Televizyon Kanalları ve Animasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Meredith Roberts, Gravity Falls'ın olası bir dönüşü hakkında umut verici bir güncelleme paylaştı. Roberts, bu açıklamayı The Direct'ten Russ Milheim ile Big City Greens the Movie: Spacecation filminin tanıtımı sırasında yaptığı özel bir röportajda yaptı.

Roberts, "Alex ile görüşmeler halindeyiz" diyerek, "Hiçbir zaman asla demeyin" ifadesini kullandı. Bu açıklama, serinin geri dönme olasılığına dair küçük de olsa bir umut ışığı sağladı.

Eğer şov geri dönerse, Alex Hirsch muhtemelen Bill'den başka bir tehdit tanıtmak isteyecektir. Bu, yüksek bir standart olsa da, yeni bir hikaye ile serinin hayran kitlesini yeniden heyecanlandırabilir.

Ayrıca, Dipper ve Mabel gibi ana karakterlerin yaşlarını ilerletmek, Gravity Falls'u çok daha farklı, daha yetişkin temalı bir anlatıya dönüştürebilir.

Gravity Falls'ın geri dönüşü hakkında yapılan bu küçük güncelleme, serinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Yeni kitapların çıkması elbette heyecan verici, ancak şovun geri dönmesi hayranlar için çok daha büyük bir sevinç kaynağı olacaktır.

Disney'in bu talebi dikkate alarak, Gravity Falls evrenini yeniden canlandırması umuluyor. Disney'in bu fırsatı en kısa sürede değerlendirmesi, hayranlar için büyük bir memnuniyet kaynağı olacaktır.