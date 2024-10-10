Çinli Teknoloji Devinden Türkiye'ye Dev Yatırım

Çinli teknoloji şirketleri yatırım için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Çok değil birkaç ay önce BYD'nin ülkemizde otomobil fabrikası kurma kararı almasının ardından şimdi ise başka teknoloji devleri ülkemizi hedef aldı. Halihazırda Chery ve MG'nin kendi otomobil yatırımları için yetkililerle görüştüğünü biliyorduk. Şimdi ise bu şirketlerin arasında 40 milyar dolar değerindeki Gree Klima katıldı. İşte detaylar!

Gree Klima, Türkiye'ye Yatırım Yapmaya Hazırlanıyor!

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Ne yazık ki bu durum özel sektördeki pek çok şirketi de etkiliyor. Örneğin bir zamanlar global akıllı telefon pazarının kralı olmayı hedefleyen Huawei'in başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Ancak bu durum, bazı fırsatları da beraberinde getiiryor.

Kuzey Amerika pazarında sorun yaşayan pek çok şirket bunun yerine alternatif olarak Avrupa pazarna yöneliyor. Elbette ki bu noktada ise bölgede stratejik önemi olan Türkiye devreye giriyor. Çinli Gree Klima'nın başına gelen de tam olarak bu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre dünyanın en büyük klima üreticilerinden olan şirket ülkemizde üretim yapmak istiyor.

Halihazırda ilgili devlet kurumlarıyla masaya oturmuş olan Gree Klima'nın Başkanı Dong Ming Zhu da yatırım görüşmeleri için ülkemizde bulunuyor. Şirketin Türkiye temsilcisi Sema Tunar, konuyla ilgili açıklamasında gerekli teşvikleri almaları durumunda beş yıl içerisinde üretime başlamayı umduklarını açıkladı.

Yaklaşık 40 milyar dolar piyasa değeri bulunan Gree Klima, ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Ancak görünüşe göre o modeller çok yakında Türkiye'de üretilebilir. Yatırım planının detayları ve büyüklüğü şimdilik belirsiz. Ancak 40 milyar dolar değerindeki bir şirketin en tepedeki yöneticisini Türkiye'ye getiriyorsa büyük bir proje olacağını varsaymak mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? BYD, Chery, MG ve Gree Klima gibi şirketler için ülkemizi çekici kılan sizce nedir? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.