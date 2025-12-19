Green Card Hayalleri Kuranlara Kötü Haber: ABD Fişi Çekti

Her yıl binlerce kişiye ABD'de yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card programı, süresiz olarak iptal edildi. İptale gerekçe olarak Green Card ile ülkeye giren göçmenlerin gerçekletirdikleri terör eylemlerini gösteren yetkililer, programı kalıcı olarak sonlandırmış olabilir.

Green Card Programı Süresiz Olarak İptal Edildi

ABD, sahip olduğu ekonomik ve kültürel imkanlar nedeniyle kuşkusuz yeryüzündeki en yaşanabilir ülkelerden biir. Tam da bu nedenle her yıl şartları daha kötü olan ülkelerden milyonlarca kişi Green Card başvurusu yapıyor.

Bunlardan yaklaşık 55 bin kadarının ise yüzü gülüyor ve ABD'ye yerlaşme hakkı kazanıyor ya da en azından kazanıyordu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'un açıklamasının ardından Green Card iptal edildi.

İptale gerekçe olarak kısa süre önce Brown Üniversitesi'de gerçekleşen silahlı saldırı gibi olaylardaki Green Card ile ülkeye giren failler gösterildi. Ancak Trump hükümetinin göçmen karşıtı politikaları bir sır değil.

Merak edilen ise bu iptalin kalıcı olup olmayacağı. Mevcut düzen, Green Card başvurularının ülke başına yüzde 7'nin üzerinde olmasını engelliyor. Bu nedenle Green Card kotaları sadece Avrupa ülkelerinden gelen başvurularla doldurulamıyor.

Uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi durumunda kurallarda değişiklik yapılması olası. Tek bir şey kesin ki Green Card almak artık çok daha zor.