Apple Watch Series 12 İçin Beklenen Özellik Başka Bahara Kaldı

Apple'ın Ağustos 2025'te ortaya çıkan kodlarında akıllı saatlerine Touch ID yani parmak izi okuyucu. özelliğini getirmenin yollarını araştırdığı ortaya çıkmıştı. Bu özelliğin Apple Watch Series 12'nin bir parçası olarak sunulabileceği ileri sürülmüştü. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise bu özelliğin şimdilik kullanıcılarla buluşmayacağını gösteriyor.

Apple Watch Series 12 Neden Touch ID ile Gelmeyecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple Watch Series 12, parmak izi okuyucu içermeyecek. Apple, bunun yerine daha büyük batarya ve mevcut modellerden çok daha gelişmiş sağlık sensörlerine odaklanacak. Aslına bakılacak olursa bunun bir noktada maliyet dengesini koruma amacıyla da yapıldığı söylenebilir.

Şu an akıllı saate parmak izi okuma için yeni sensörlerin eklenmesi hem maliyetin artmasına hem batarya için değerlendirilebilecek alanın dolmasına neden olacaktır. Apple en azından şimdilik bu alandan Touch ID için feragat etmek istemiyor gibi görünüyor. Bunun yerine daha işlevsel bir akıllı saat geliştirmeye odaklanıyor.

Apple İleride Akıllı Saatlerine Touch ID Ekleyecek mi?

2025 yılında incelenen kodlarla birlikte ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın akıllı saatlerine Touch ID özelliğini eklemeyi değerlendirdiğinin en büyük göstergesi olarak yorumlanıyor. Şu anki koşullara bakılırsa Touch ID'nin yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşma ihtimali oldukça düşük fakat bu, Apple'ın Touch ID fikrinden tamamen vazgeçtiği anlamına da gelmiyor.

Apple, Touch ID'yi Watch Series 12 ile sunmasa bile ileride piyasaya süreceği modellerde parmak izi okuyucuyu yan düğmeye entegre edebilir ya da ekran altına entegre edebilir. İkinci senaryonun gerçekleşme olasılığı şimdilik düşük görünüyor ancak ilk yöntemin uygulanmasının mümkün olduğu söylenebilir. Hatta Apple'ın planları değişirse parmak izi okuyucuyu yeni modelde yan düğmeye entegre edilmiş şekilde görebiliriz.

Apple, Akıllı Saatlerinde Neden Touch ID'ye Öncelik Vermiyor?

Apple'ın akıllı saatlerde Touch ID özelliğini sunmak için aceleci davranmaması aslında mevcut kilit açma yöntemlerinin de pratik olmasından kaynaklı. Akıllı saat kolunuzdayken iPhone'unuzla kilidini zaten pratik şekilde açabiliyorsunuz. Kullanıcılar için çok büyük zahmet yaratmıyor. Durum böyleyken Apple da tasarımdan ödün vermek yerine bunu daha kapsamlı şekilde ele almak üzere ertelemeyi tercih ediyor.

Editörün Yorumu

Apple'ın akıllı saatlerinde en azından şimdilik Touch ID özelliğine yer vermemesini mantıklı buluyorum. Bunun yerine daha yüksek batarya kapasitesi ve dolayısıyla daha uzun pil ömrü sağlamaya odaklanması, kullanıcı deneyimini üst seviyede tutmasını sağlayacaktır. Bu da günün sonunda cihazın daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilmesine ve Apple'ın satışlarının artmasına yardımcı olacaktır.