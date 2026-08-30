Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu Bataryasıyla Rakiplerini Üzecek!

Çok yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 Fold için yeni gelişmeler söz konusu. Daha önce canlı görüntüsü ortaya çıkan ve bazı özellikleri sızdırılan katlanabilir telefonun son olarak batarya detayları paylaşıldı. Peki Xiaomi 18 Fold batarya özellikleri neler olacak? İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Fold Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Xiaomi 18 Fold, 6.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Bu pilin 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Bu değerler telefonun geniş ekranlı katlanabilir telefonlar arasında batarya kapasitesi açısından birçok rakibinin önüne geçmesini sağlayacak. Burada bir karşılaştırma yaparsak Galaxy Z Fold 8’de 4.880 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmişti.

Xiaomi 18 Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7.5 – 7.6 inç (Katlanabilir)

Ekran Özelliği: Geliştirilmiş, azaltılmış katlanma izi

Tasarım: Geniş ve kompakt form faktörü

İşlemci: Xiaomi Xring O3

Ana Kamera: 200 MP (Leica markalı yatay modül)

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Şarj Desteği: Kablosuz şarj

Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: Tam su geçirmezlik

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4.0

Xiaomi 18 Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18 Fold’un tam tanıtım tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak Çinli marka modelin eylülde tanıtılacağını daha önce doğrulamıştı. Yani ürün önümüzdeki ay piyasaya çıkacak. Bu lansmanla birlikte katlanabilir telefonun tasarımı, özellikleri ve fiyat etiketiyle ilgili tüm detayları doğrudan öğrenebileceğiz. Öte yandan Xiaomi kitap formundaki katlanabilir telefonlarını Türkiye’de satışa sunmuyor. Bu nedenle Xiaomi 18 Fold’un da Türkiye pazarına gelmemesi söz konusu.

Xiaomi 18 Fold'un 1199 dolar (57.829 TL) civarı bir fiyata sahip olması söz konusu. Buna ülkemizdeki vergileri de eklersek 118.000 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Fold batarya performansında rakiplerinin önüne geçecek diyebilirim. Bu kapsamda Galaxy Z Fold 8'den daha büyük bir pille gelmesi bekleniyor. Bu da doğal olarak gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdinizin olmayacağı anlamına geliyor.