Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu Bataryasıyla Rakiplerini Üzecek!
Xiaomi'nin merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu için geri sayım başladı. Son gelişmeler Xiaomi 18 Fold'un batarya kapasitesini gözler önüne seriyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Güvenilir sektör kaynakları kısa bir süre önce Xiaomi 18 Fold'un batarya kapasitesini paylaştı.
- Buna göre firmanın yeni katlanabilir telefonu 67W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 6.000 mAh kapasiteli bir pilden beslenecek.
- Xiaomi 18 Fold’un tam tanıtım tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak Çinli üretici katlanabilir telefonun eylül ayında tanıtılacağını daha önce doğrulamıştı.
Çok yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 Fold için yeni gelişmeler söz konusu. Daha önce canlı görüntüsü ortaya çıkan ve bazı özellikleri sızdırılan katlanabilir telefonun son olarak batarya detayları paylaşıldı. Peki Xiaomi 18 Fold batarya özellikleri neler olacak? İşte merak edilen detaylar!
Xiaomi 18 Fold Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?
Güvenilir sektör kaynaklarına göre Xiaomi 18 Fold, 6.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Bu pilin 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Bu değerler telefonun geniş ekranlı katlanabilir telefonlar arasında batarya kapasitesi açısından birçok rakibinin önüne geçmesini sağlayacak. Burada bir karşılaştırma yaparsak Galaxy Z Fold 8’de 4.880 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmişti.
Xiaomi 18 Fold Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 7.5 – 7.6 inç (Katlanabilir)
- Ekran Özelliği: Geliştirilmiş, azaltılmış katlanma izi
- Tasarım: Geniş ve kompakt form faktörü
- İşlemci: Xiaomi Xring O3
- Ana Kamera: 200 MP (Leica markalı yatay modül)
- Batarya Kapasitesi: 6000 mAh
- Şarj Desteği: Kablosuz şarj
- Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu
- Dayanıklılık: Tam su geçirmezlik
- İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4.0
Xiaomi 18 Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?
Xiaomi 18 Fold’un tam tanıtım tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak Çinli marka modelin eylülde tanıtılacağını daha önce doğrulamıştı. Yani ürün önümüzdeki ay piyasaya çıkacak. Bu lansmanla birlikte katlanabilir telefonun tasarımı, özellikleri ve fiyat etiketiyle ilgili tüm detayları doğrudan öğrenebileceğiz. Öte yandan Xiaomi kitap formundaki katlanabilir telefonlarını Türkiye’de satışa sunmuyor. Bu nedenle Xiaomi 18 Fold’un da Türkiye pazarına gelmemesi söz konusu.
Xiaomi 18 Fold'un 1199 dolar (57.829 TL) civarı bir fiyata sahip olması söz konusu. Buna ülkemizdeki vergileri de eklersek 118.000 TL'ye denk geliyor.
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Editörün Yorumu
Xiaomi 18 Fold batarya performansında rakiplerinin önüne geçecek diyebilirim. Bu kapsamda Galaxy Z Fold 8'den daha büyük bir pille gelmesi bekleniyor. Bu da doğal olarak gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdinizin olmayacağı anlamına geliyor.