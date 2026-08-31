POCO'nun 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Fiyatı Ortaya Çıktı

POCO'nun yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X8 Power'ın fiyatı ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak.

POCO X8 Power'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X8 Power'ın 366 dolar fiyat etiketiyle satılacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 17 bin 663 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 36 bin TL civarında olabilir. Telefonun fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim. Bu arada POCO X7 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü internetet 30 bin 500 TL'ye satılıyor.

POCO X8 Power Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO X8 Power'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. POCO X8 Power'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

POCO X8 Power Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO X8 Power 4 Eylül 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Bu arada POCO X7 Pro, 2025 yılının Ocak ayında tanıtılmıştı.

POCO X8 Power'da Hangi İşlemci Bulunacak?

İddiaya göre telefonda Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 6 Gen 4, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, başarılı battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ise ortalama 71 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda telefonda Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinde 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

POCO X8 Power'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

POCO'nun yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek kapasite, telefonun uzun pil sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu sayede özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj elde edilecek. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada X7 Pro'da 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Editörün Yorumu

İşlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Örneğin şu anda 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip bir telefon kullanıyorum. Sosyal medyada biraz zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla şarj etmem gerekiyor. X8 Power ise 10.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.