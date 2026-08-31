Biraz Tuzlu Olacak! iPhone Ultra'nın Ekran Değişim Ücreti Ortaya Çıktı

Apple, katlanabilir telefon pazarına giriş için geri sayıma geçti. Şirket bu kapsamda eylül ayında merakla beklenen iPhone Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sunacak. Son gelişmeler ise markanın yeni modelinin tamirinin oldukça pahalı olduğunu gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone Ultra Ekran Değişim Maliyeti Ne Kadar Olacak?

Apple’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmese de iCorrect’ın kurucusu Ricky Panesar kısa süre önce iPhone Ultra’nın iç ekran değişim ücretini paylaştı. Buna göre katlanabilir telefonun ana ekranını değiştirmek isteyen kullanıcıların yaklaşık 1.155 dolar ödeme yapması gerekecek.

Burada bir karşılaştırma yaparsak Samsung’un geçen ay piyasaya sürdüğü geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8’in ekran değişim maliyeti yaklaşık 722 dolar seviyesindeydi. Bu da Apple’ın katlanabilir modeliyle arasında yaklaşık 433 dolarlık bir fark olduğu anlamına geliyor. Panesar’a göre iPhone Ultra’nın yüksek ekran değişim maliyetinin arkasında Samsung Display tarafından üretilen ekran panelleri ve Apple’ın geliştirdiği özel menteşe tasarımı yer alıyor. Yani bu iki detay nedeniyle cihazın ekranını değiştirmek bir hayli pahalı olacak.

iPhone Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'dan şu ana dek iPhone Ultra'nın fiyatına ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat bazı kaynaklara göre ürünün başlangıç fiyatı 2.000 dolar (96.518 TL) civarında olacak. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde 196.800 TL'ye karşılık geldiğini söylemek mümkün. Tabii şirketin yerel fiyatlandırma uygulayarak modeli ülkemizde daha düşük fiyatlara satma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple’ın iPhone Ultra’yı 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunacak. Aynı etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin de vitrine çıkacağı söyleniyor. Lansmanla birlikte cihazların tasarımları, teknik özellikleri ve fiyatları resmi olarak netleşecek.

iPhone Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran: 5,5 inç

5,5 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Ön Kamera: 18 MP

18 MP Batarya: 4.883 mAh

4.883 mAh İşletim Sistemi: iOS 27

Editörün Yorumu

Halihazırda katlanabilir telefon kullanan biri olarak bu tür modellerin tamir süreçlerinin oldukça zahmetli olduğunu söyleyebilirim. Zira standart akıllı telefonlardaki gibi kolay ve hızlı bir şekilde tamir edilmeleri pek de mümkün değil. Bu nedenle tamir ücretlerinin yüksek olması beni şaşırtmıyor. iPhone Ultra’nın ekran değişim maliyetinin 1.000 doları aşması da bu açıdan bakıldığında çok sürpriz değil.