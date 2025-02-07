Türkçe Destekli Hayatta Kalma Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Steam, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında açık dünya hayatta kalma oyunu Green Hell kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

Hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Green Hell'i üç gün boyunca (10 Şubat 2025) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

13 Şubat tarihine kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 67 oranında indirime giren oyun 12,49 dolardan (449 TL) 4,12 dolara (148 TL) düştü. Oyunu beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Green Hell Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

Green Hell sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Green Hell Nasıl Bir Oyun?

Creepy Jar tarafından geliştirilen Green Hell oyununda Amazon ormanlarında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için kaynak toplamamız, avlanmamız ve üretim yapmamız gerekiyor. Oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla beraber oynayabiliyoruz.

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