Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Okyanusun Derinliklerine Götürüyor

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem atmosferi hem de grafikleriyle öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 10,49 dolar (376 TL) olan Beyond Blue isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games Ücretsiz Oyun Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyunu 20 Şubat 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Beyond Blue Nasıl Bir Oyun?

E-Line Media tarafından geliştirilen Beyond Blue'da Mirai isimli bilim insanı ile okyanusun derinliklerine yolculuk yapıyoruz. Okyanustaki yaşam hakkında çeşitli bilgiler sunan oyunun seslendirme kadrosunda Oyuncak Hikâyesi 4'ten tanıdığımız Ally Maki, Lost ve Babylon 5'ten tanıdığımız Mira Furlan ve daha pek çok isim bulunuyor.

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Beyond Blue'da Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. 2020 yılının haziran ayında satışa sunulan oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Beyond Blue Minimum Sistem Gereksinimleri