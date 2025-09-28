5 Yıldır Bekleniyordu: Distopik Filmden İlk Fragman Geldi

Greenland: Son Sığınak'ın devam filmi Greenland 2: Migration'ın fragmanı yayınlandı. Hayranların hızla dikkatini üzerinde toplayan fragman, seyircileri nasıl bir filmin yolda olduğuna dair fikir sahibi yapıyor. İlk filmden 5 yıl sonrasında geçen yeni film, izleyicileri bir kez daha distopyanın içine çekmeye geliyor.

Greenland 2: Migration'ın Fragmanı Paylaşıldı

Greenland 2: Migration'ın yeni fragmanı, ilk filmde yaşananları kısaca göstererek başlıyor. Dünyayı yok olma riski ile karşı karşıya getiren bir gök cisminin televizyondan takip edilmesinden insanların hayatta kalmak için harekete geçmesine kadar çeşitli görüntülerle hayranlar yeniden geçmişe götürülüyor.

2020'de gösterime giren ilk filmde dünyayı büyük bir karanlığa gömen gök cisminin yaratacağı felaketten kaçmak için John Garrity'nin eşi Allison ile çocuğu Nathan'ı alıp sığınaklara ulaşmaya çalışıyordu. Görünüşe göre yeni filmde de karakterleri büyük bir tehlike bekliyor. Sığınakta yaşamını sürdüren insanlar, yeryüzünde önemli bir yaşam belirtisi olduğunu keşfediyor. Burada dünyanın geri kalanının aksine kaynakların kullanılabilir olduğunu düşünerek harekete geçiyorlar.

Sığınağı bırakıp yeniden yeryüzüne çıkan Garrity ve ailesi, yeni bir hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Bu zorlu koşullar altında güvenilir bir alana ulaşmak için inanılmaz bir çaba sarf etmeye ihtiyaçları var. Karşılarına çıkacak felakete hazırlıklı olmayan aileyi oldukça zorlu bir süreç bekliyor.

Greenland 2 Oyuncuları

Greenland 2'nin oyuncu kadrosunda ilk filmdeki Gerard Butler ve Morena Baccarin bulunuyor. Bu oyunculara ise Amber Rose Revah, Trond Fausa Aurvaag, Sophie Thompson ve William Abadie gibi oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise ilk filmi yöneten Ric Roman Waugh yer alıyor. Filmin senaryosu ise Chris Sparling ve Mitchell LaFortune tarafından kaleme alınıyor.

Greenland 2 Ne Zaman Vizyona Girecek?

En iyi hayatta kalma filmleri arasına katılmaya hazırlanan Greenland 2, 23 Ocak 2026'da vizyona girecek. Film, yeni yılın ilk ayı bitmeden kıyamet sonrasında hayatta kalma türünü en iyi şekilde yansıtarak nefeslerin tutulmasına neden olacak.