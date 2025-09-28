Efsane Bilim Kurgu Filminin Devamı Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Edge of Tomorrow'un (Yarının Sınırında) devam filmi ile ilgili çok önemli bir bilgi paylaşıldı. Uzun bir zamandır beklenen devam filmi için harekete geçileceği öne sürüldü. Tom Cruise ve Emily Blunt, 2014 yılında vizyona giren bilim kurgu filminin devamı için bir kez daha bir araya geliyor.

Edge of Tomorrow'un Devam Filmi Geliyor

Edge of Tomorrow'un devam filmi uzun bir zamandır bekleniyordu. Hayranlar, yeni filmle ilgili tüm umutlarını yitirmek üzereyken sevindiren haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Yarının Sınırında'nın devam filminin çekimleri, 2026 yılının sonlarına doğru başlayacak. Tom Cruise ile Emily Blunt'ın Rita Vrataski ve Binbaşı William Cage karakterlerini tekrardan canlandırması bekleniyor.

Yönetmen Doug Liman ve Cruise, Deeper isimli farklı bir film üzerinde çalışıyordu ancak işler beklendiği gibi gitmedi ve proje rafa kaldırıldı. Daha sonra Edge of Tomorrow'un devam filmi fikrine geri döndüler. Bu dönüşten en çok mutlu olan isim ise Warner Bros. CEO'su David Zaslav oldu.

Filmin çekimlerinin başlamasına hâlâ oldukça uzun bir zaman olsa da en azından artık devam filminin büyük bir belirsizlik içinde olmadığını biliyoruz. Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra Edge of Tomorrow 2'nin (henüz resmî bir adı bulunmuyor) hakkında daha çok ayrıntı paylaşılacaktır.

Edge of Tomorrow'un Konusu Nedir?

En iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alan Edge of Tomorrow, Daha önce hiç savaş deneyimi olmamasına rağmen göreve gönderilen Binbaşı William Cage'i (Tom Cruise) merkezine alıyor. Gözlerini açtığında apoleti olmayan Cage, kimseyi binbaşı olduğuna inandıramaz ve görevlendirilen diğer askerlerle birlikte savaşa hazırlık yapmaya gönderilir.

Bu savaş insanlar ve uzaylılar arasındadır. İlk karşılaşmada ölen Cage, kendini bir zaman döngüsüne hapsolmuş hâlde bulur. Bu yüzden her öldüğünde gözlerini savaşa gitmeden öncesine açar. Ona yardım edebilecek tek kişi ise Rita Vrataski'dir (Emily Blunt).