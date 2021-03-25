Grip Aşısı Olmak, Koronavirüs Bulaşmasını Engelliyor mu?

Grip aşısı olmak, koronavirüse yakalanma ihtimalini azaltıyor mu? Bilim dünyasına göre söz konusu aşı ile yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmak aynı işlevi görmüyor ki gribe karşı korunmanın en iyi yollarından biri olan bu aşı koronavirüste de işe yarasaydı dünya şu anda çok daha farklı bir noktada olurdu.

İkisi arasındaki farkın belli olmasına rağmen Michigan'daki araştırmacılar tarafından yayımlanan yeni bir çalışma ise gribe karşı korunmak için yapılan aşı ile COVID-19 enfeksiyonlarının düşmesi arasında bir bağlantı olabileceğine işaret etti. Bu durumun henüz bilim insanları tarafından tam olarak açıklanamayan bir durum olduğunu belirtmek gerekiyor.

Grip Aşısı Olmak, Koronavirüse Karşı Etkili mi?

Michigan'da 2020 yılının temmuz ayına kadar COVID-19 testi olan 27.000'den fazla hastanın tibbi kayıtları incelendi. Bu incelemelerin sonucunda bir önceki yıl gribe karşı korunmak için aşı olmuş hastaların koronavirüs testinin pozitif çıkma ihtimalinin bir önceki sene aşı olmayanlara karşı önemli ölçüde düşük olduğu ortaya çıktı.

Bu değer oldukça önemli olsa da büyük bir değer olmadığını bilmek gerekiyor. Çalışmada COVID-19 testi olan 27.201 hastanın içerisindeki 1.218 hastanın testi (%4,5) pozitif çıktı. Bunun geçen yıl aşı olmayan hastaları hesaba katılarak elde edilen ortalama bir sayıdır.

Sayılara daha da ayrıntılı bir şekilde bakılacak olursa pozitif bir COVID-19 testi ile karşılaşma olasılığı açısından verilerde küçük ama önemli bir fark çıkıyor ve bu etnik köken, ırk, cinsiyet, yaş ve sağlıkla alakalı diğer faktörleri içeriyor.

Michigan'da yapılan incelemede geçen yıl aşı olanların sadece yüzde 4'ünün COVID-19 testi pozitif çıktı. Araştırmacılara göre COVID-19 testinin pozitif çıkma olasılığı bir önceki yıl aşı olan kişilerde aşı olmayan kişilere göre yüzde 24 azaldı.

COVID-19 aşısının sağladığı koruma oranı ile kıyaslandığında oldukça düşük olsa da bu değer oldukça dikkate değer görünüyor. Söz konusu aşının koronavirüse karşı bağışıklık sağlamadığı biliniyor. Peki, geçen yıl aşı olanların çoğunun COVID-19 testinin pozitif çıkmamasının sebebi ne olabilir?

Araştırmacılar, bu sorunun cevabını henüz bilmiyor ancak Michigan Üniversitesinden kardiyolog Marion Hofmann Bowman, grip aşısı olan kişilerin koronavirüse yakalanma ihtimalinin düşük olmasını sosyal mesafeye ve CDC'nin (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) kurallarına uyan kişilerden oluşması ile bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.