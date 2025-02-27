Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI, yeni Grok 3 chatbot'u ile AI dünyasında yine adından söz ettirdi. Bu defa kendine has bir sesli modla öne çıkan yapay zeka botu, geleneksel AI asistanlarının sakin ve nazik tavırlarının tam tersi bir şekilde konuşuyor. Bota "unhinged", yani çılgın, kontrolsüz olarak çevirebileceğimiz bir kelimeyle tabir ediyorlar.

Grok 3 sesli modda kullanıcılara bağırarak, hakaretler ederek ve en sonunda korkunç bir çığlık atarak yanıt veriyor. Aradığımız "kişiselleştirilmiş" asistan bu şekilde mi olmalı pek emin değiliz ama çoğu kişi botun çılgınlığına pozitif bakmış.

Birden Fazla Grok Kişiliği!

Grok 3'ün sesli modu, çeşitli kişiliklerle kullanıcılara hitap ediyor. Kişiliklerden "unhinged" olanı seçerseniz bot bundan sonra kullanıcılara bağırarak, hakaretler ederek yanıt vermeye başlıyor. Bazen bununla da yetinmeyip bir korku filmi sahnesi gibi uzun çığlıklar atıp aniden sohbeti bitiriyor.

Kişilik modu unhinged ile de sınırlı değil. Grok'un size hikayeler anlatmasını istiyorsanız "Storyteller" modunu seçebilirsiniz.

Eğer beraber uzaylılar, gizli maddeler, gizli bölgeler ve doğaüstü yetenekleri olan yaratıklar hakkında komplo teorileri uydurmak isterseniz Grok'la beraber "Conspiracy" modunda takılabilirsiniz.

Terapist ve +18 Modu da Var

Bazen de kendinize has bir terapist yaratabiliyorsunuz ama Grok size yardımcı olmuyor tabii ki. Çünkü bu "diplomasız terapist" anlamına gelen "Unlicensed Therapist" modunun altında yer alıyor. Grok bazen size tamamen işe yaramaz öneriler sunuyor. Empatiden yoksun ve yanıltıcı olması bu modun öne çıkan özelliği.

Son olarak "Sexy" modu bulunuyor. Tabii bu 18 yaş ve üstü için uygun bir seçenek. Grok, +18 senaryolara tamamen katılım sağlıyor ve diğer yapay zeka botlarının aksine burada cinsellik üzerinden rol yapmaya da sıcak bakıyor.

Neden Böyle Bir Şey Var?

Elon Musk muhtemelen Grok 3'ü bildiğimiz diğer popüler yapay zeka botlarının arasından sıyırmaya çalışıyor. Bu tarz değişik özellikler şüphesiz bu botu diğerlerinden ayırıyor. Her ne kadar etik açıdan sorunları olsa da Grok, bir botla konuşmaktansa hafif duygulu ve gerçek hayatta tabiri caizse "kankalık" yapabilecekleri botlarla interaksiyona girmekten daha fazla keyif alıyorlar.

Siz bu kişilikleri deneyimlediniz mi? Yorumlarda buluşalım.