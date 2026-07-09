TCL'den 320Hz Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü! 27 İnç Büyüklüğünde

TCL, 27C2A isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan oyun monitörü, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitör ayrıca yüksek çözünürlüklü QD-Mini LED ekrana sahip.

TCL 27C2A'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: QD-Mini LED

QD-Mini LED Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 3840 piksel ve 1080 x 1920 piksel

2160 x 3840 piksel ve 1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı : 2160 x 3840 piksel çözünürlükte 160Hz, 1080 x 1920 piksel çözünürlükte 320Hz

: 2160 x 3840 piksel çözünürlükte 160Hz, 1080 x 1920 piksel çözünürlükte 320Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit Renk Gamı: %99 DCI-P3 ve %99 sRGB

%99 DCI-P3 ve %99 sRGB Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x kulaklık girişi

TCL 27C2A'nın Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL 27C2A'da iki farklı mod bulunuyor. Bir mod 2160 x 3840 piksel, diğer mod ise 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. 2160 x 3840 piksel çözünürlükte 160Hz, 1080 x 1920 piksel çözünürlükte ise 320Hz yenileme hızına ulaşılıyor. İki mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

TCL tarafından tanıtılan yeni monitörde QD-Mini LED ekran mevcut. Bu ekranda binlerce küçük LED, ekrandaki sahneye göre kendisini tamamen kapatabiliyor. Böylece siyahlar tam anlamıyla siyah olarak görünüyor. Bu ekran ayrıca OLED ekranlara çok yakın bir kontrast sunuyor.

Monitör AMD FreeSync Premium ve G-Sync özelliklerine sahip. Bu özellikler sayesinde monitör, ekran kartının hızına uyum sağlıyor. Yani ekran kartı 150 FPS veriyorsa monitör anlık olarak 150Hz oluyor. Bu da oyun deneyimini üst seviyeye taşıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı, Valorant gibi online rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. 160Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

TCL 27C2A 1 ms tepki süresi sunuyor. Düşük tepki süresi sayesinde ise oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece rakipler daha net şekilde görülebiliyor. Bu arada monitör yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem daha canlı hem de gerçeğe en yakın tonlarda görülebilmesini sağlıyor.

Monitör 1.200 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde ekran o kadar rahat görülebiliyor. 1.200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek parlaklık ayrıca oyun oynarken veya film izlerken ekranın çok canlı olmasını sağlıyor.

TCL 27C2A'da Hangi Portlar Bulunuyor?

TCL 27C2A'nın portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet kulaklık girişi bulunuyor. HDMI 2.1, yüksek yenileme hızını ve yüksek çözünürlük desteğiyle öne çıkıyor. DisplayPort 1.4 portu ise bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde yansıtıyor. Böylece üst düzey bir deneyim elde ediliyor.

TCL 27C2A Türkiye'de Satılacak mı?

TCL 27C2A'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda TCL markasının monitörleri satılmıyor ancak çok yakında bazı monitör modelleri satılmaya başlanacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda TCL 27C2A'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

TCL 27C2A'nın Fiyatı Ne Kadar?

TCL 27C2A için 2 bin 299 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin 866 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL civarında olabilir. TCL 27C2A'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

TCL 27C2A'da 160Hz ve 320Hz gibi yüksek yenileme hızları arasında kolayca geçiş yapılabilmesi önemli bir avantaj. Örneğin Valorant gibi refleks gerektiren çevrim içi rekabetçi oyunlarda 320Hz, hikâye odaklı oyunlarda ise 160Hz yenileme hızı tercih edilebilir. Bu arada QD-Mini LED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.