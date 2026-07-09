Volkswagen Fabrikasında Artık Koyunlar Mesai Yapıyor!

Güneş enerjisi dünyamızda kullanabileceğimiz en temiz enerjilerin başında geliyor. Son dönemde birçok şirket de fabrikalarına enerji sağlamak adına güneş panelleri kuruyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Volkswagen'in Polonya fabrikası. Bu fabrikaya 31 bin güneş paneli ile enerji sağlanıyor. Şimdi ise bu güneş panellerine 100 adet koyun eklendi.

Volkswagen Güneş Panellerinin Yanına Neden Koyunları Koydu?

Güneş panelleri üzerlerindeki silikon bazlı fotovoltaik (PV) sayesinde güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebiliyor. Işık bu hücrelere çarptığında yarı iletken maddedeki elektronları serbest bırakır. Belirli bir yönde hareket etmeye zorlanan bu elektronlar ise akım oluşturarak elektriği meydana getirir.

Bunların olabilmesi için panellerinin üzerine güneş ışınlarının herhangi bir engel ile karşılaşmaması gerekir. Bu noktada şirketler paneller üzerinde oluşan toz ve kirin yanı sıra çevrede uzayan otlarla da mücadele etmesi gerekir. İşte tam da bu noktada koyunlar devreye giriyor. Daha önce çim biçme makinelerini kullandığı güneş tarlasında artık 100 adet koyun kullanma kararı aldı.

Koyunlar Volkswagen'e Nasıl Bir Katkı Sağlıyor?

Şirketin Polonya fabrikasına güç sağlayan güneş tarlasına yerleştirilen koyunlar, paneller etrafında uzayan bitkileri yiyecekler. Bu sayede panellere giden güneş ışınlarının önündeki bir engel de ortadan kalkmış olacak. Şirket bölgede çim biçme makineleri ya da çeşitli kimyasallar kullanmak yerine çok daha doğal bir yol izleyerek işçilik ve bakım maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyor.

Ayrıca bu bölgede otlayan koyunların gübreleri toprağın kalitesini de artırıyor. Kalitesi artan toprağın erozyona karşı dayanıklılığı da artacaktır. Şirket bu sayede erozyonla yaşanacak toprak kaybının da önüne geçiyor. Diğer yandan güneş panellerinin yarattığı gölgeler koyunları güneşin zararlı etkilerinden koruyarak bu anlamda hayvanlar için de olumlu bir ortam oluşturabilir.

Güneş Enerjisi Üretimi ve Tarım Aynı Arazide Olur Mu?

Güneş tarlasına yerleştirilen koyunlar aslında çimleri kısa tutmaktan daha fazlasını yapıyor. Bu projenin Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile birlikte yürütüldüğünü söyleyen Volkswagen, büyük ölçüdeki güneş enerjisi üretimi ve tarımın aynı arazide nasıl başarılı bir şekilde bir arada tutulabileceğinin de test edildiğini belirtti.

Proje kapsamında fotovoltaik tesislerin hayvan refahını, yerel ekosistemi nasıl etkilediğini ve güneş panellerinin oluştuduğu gölgenin hayvanlardaki ısı stresini azaltıp azaltmadığı incelenecek. Sürünün sahibi, şimdilik sürüde herhangi bir sıkıntı olmadığını ve hayvanların oldukça rahat olduklarını belirtti. Tüm bu planlar doğrultusunda koyunlar deneyimli yetiştiricilerin gözetiminde sonbahar aylarına kadar güneş tarlasında yaşamaya devam edecekler.

Güneş Panelleri Volkswagen'e Ne Kadar Enerji Sağlıyor?

Berlin merkezli Quante Energy şirketi tarafından Poznan'da inşa edilen güneş tarlasında 31 binden fazla güneş paneli bulunuyor. 18,3 megavat (MW) kapasiteye sahip olan tesis, güneşli günlerde fabrikanın tüm enerji ihtiyacını karşılayacak kadar elektrikli üretebiliyor. Güneş tarlası bir yıl boyunca ise fabrikanın enerji ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor.

Editörün Yorumu

Uzayan otları yiyerek beslenen koyunlar, çim biçme makinelerinin yerine geçerek güneş panellerinin daha verimli çalışmasına katkıda bulunacaktır. Volkswagen, bu sayede maliyetlerini düşürmenin yanı sıra önemli bir projeye de ön ayak olabilir. Güneş panelleri ve tarımın bir arada bulunmasının yararlarının kanıtlanması ile güneş tarlaları ilerleyen dönemde çok daha verimli bir şekilde kullanılabilir.