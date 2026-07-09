Xiaomi'nin Yeni Telefonu Yolda! Dev Batarya ve AMOLED Ekranı Var

Xiaomi yeni bir Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi Note 17 Pro isimli telefonun batarya kapasitesi ve ekran özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca yüksek parlaklık ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Redmi Note 17 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Redmi Note 17 Pro, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Ayrıca cihazda 22.5W kablolu ters şarj özelliği mevcut.

Kullanıcılar bu özellik sayesinde ihtiyaç anında diğer cihazlarını veya aksesuarlarını bu telefon üzerinden bir powerbank gibi şarj edebilecek. Bu arada serinin bir önceki modeli Redmi Note 15 Pro 5G'de 6.580 mAh batarya kapasitesi 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni model, önceki telefondan daha uzun bir pil ömrü sunacak.

Redmi Note 17 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 3.500 nit parlaklık sunacak. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür. 3.500 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, ekranın darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Redmi Note 15 Pro 5G'de 6,83 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık sunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda serinin yeni modelinde 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli.

Redmi Note 17 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 3.500 nit

3.500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Snapdragon 6 serisine ait bir işlemci

Snapdragon 6 serisine ait bir işlemci Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Şarj Desteği: 67W

67W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Redmi Note 17 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17 Pro, 14 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Note 15 Pro, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi ve Redmi Note 14 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Redmi Note 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Redmi Note 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 31 bin 999 TL'ye satılıyor. Redmi Note 17 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 34 bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığımad telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz uzun zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde sık sık şarj etmek zorunda kalıyorum. Redmi Note 17 Pro'nun ise 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank'e gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Suya dayanıklılık da oldukça önemli bir avantaj. Dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak. Bunların yanı sıra AMOLED ekran telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.